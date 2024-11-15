“Водочку пьете? А башку чем задурманить?”: ГУР перехватило разговор оккупантов

В очередном радиоперехвате украинской разведки российские военные обсуждают повестку дня, куда входит поиск алкоголя и наркотических веществ для боевого духа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"В беседе с характерными стилевыми оттенками московиты также описывают принципы отбора личного состава для участия в "мясных" штурмах — отправляют прежде всего тех, кто "дебоширит" и много болтает. Авторы разговора, похоже, тоже вполне подпадают под имеющиеся критерии", — говорится в сообщении.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что каждое преступление оккупантов не останется безнаказанным, а справедливый ответ будет ждать каждого.

Напомним, Россия потеряла штурмовой вертолет Ми-24 : детали от ГУР.

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