Военком из Закарпатья помогал уклоняющимся: как его наказали

Военком признал свою вину в превышении служебных полномочий.

Военком Раховского РТЦК и СП безосновательно исключал военных из учета, что давало им право выезда за границу. Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Об этом говорится в постановлении Раховского райсуда, вынесенном в августе 2023 года, передает Zaxid.net.

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В документе отмечается, что полковник Иосиф Бундзяк, работая начальником Раховского РТЦК и СП, превысил свои служебные полномочия, "безосновательно скреплял печатью справки ВЛК и отметки по личным делам о причинах исключения из военного учета без оформленного и утвержденного 16 Региональной ВЛК свидетельства о болезни".

Из-за его незаконных действий шесть мужчин были исключены из военного учета по состоянию здоровья и получили право уехать за границу.

Указанные нарушения были совершены в первые несколько месяцев полномасштабной войны России, однако были обнаружены только в августе 2023 года.

На заседание суда военком не пришел, но подал заявление, в котором признал свою вину, что превысил служебные полномочия.

По решению суда полковнику назначили наказание в размере 3400 грн штрафа.

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