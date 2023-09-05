Военком из Закарпатья помогал уклоняющимся: как его наказали

Военком признал свою вину в превышении служебных полномочий.
Военком Раховского РТЦК и СП безосновательно исключал военных из учета, что давало им право выезда за границу. Мужчине назначили наказание в виде штрафа.
Об этом говорится в постановлении Раховского райсуда, вынесенном в августе 2023 года, передает Zaxid.net.
В документе отмечается, что полковник Иосиф Бундзяк, работая начальником Раховского РТЦК и СП, превысил свои служебные полномочия, "безосновательно скреплял печатью справки ВЛК и отметки по личным делам о причинах исключения из военного учета без оформленного и утвержденного 16 Региональной ВЛК свидетельства о болезни".
Из-за его незаконных действий шесть мужчин были исключены из военного учета по состоянию здоровья и получили право уехать за границу.
Указанные нарушения были совершены в первые несколько месяцев полномасштабной войны России, однако были обнаружены только в августе 2023 года.
На заседание суда военком не пришел, но подал заявление, в котором признал свою вину, что превысил служебные полномочия.
По решению суда полковнику назначили наказание в размере 3400 грн штрафа.
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