Военная агрессия РФ в Украине: СБУ уже открыла 2882 уголовных производства

Из общего массива можно выделить 1694 дела, открытых именно за нарушение законов и обычаев войны.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в 2882 уголовных производствах, связанных с открытой военной агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Речь идет именно о преступлениях, связанных с военной агрессией РФ. В суд уже направлено 29 уголовных производств. Из общего массива можно выделить 1694 дела, открытые именно за нарушение законов и обычаев войны, то есть по ст. 438 Уголовного кодекса", — заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По словам Баканова, в настоящее время СБУ осуществляет документирование фактов массового уничтожения жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева и других населенных пунктов.

"География преступлений разная, но их суть одинакова. Везде, где появляется российская армия, она несет смерть и разрушение. Убийства мирных людей, изнасилование женщин и детей, массовые расстрелы, мародерство… Вот и есть настоящее лицо Российской Федерации. А точнее – ее зверский оскал. Потому что нормальный человек не может такое даже представить", – подчеркнул глава СБУ.

Преступления оккупантов характеризуются жестоким обращением с гражданским населением, пытками и умышленными убийствами, применением запрещенных средств, обстрелами и уничтожением объектов гражданской и критической инфраструктуры и т.д.

Больше всего эпизодов насчитывают уголовные производства по преступлениям российских военных в Буче, в Мариуполе и в Харьковской области.

Украинская спецслужба уже сообщила о подозрении 900 лицам. Из них 627 – граждане РФ, в том числе высшее руководство России, ряд депутатов Госдумы, пропагандисты, деятели культуры, а также 219 военных. В частности, среди них и трое задержанных вражеских пилотов, бомбивших Харьков, Балаклею, Купянск, Изюм, Конотоп.

"Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы за каждое свое преступление оккупанты понесли неотвратимое наказание. В этом контексте крайне важна слаженная работа всего правоохранительного блока. Мы ведем ее в масштабах всей страны, и я уверен, что она даст свой результат", – подчеркнул. Баканов.

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