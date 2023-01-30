Военная активность россиян в Беларуси: РФ продолжает поднимать авиацию и подтягивать технику

Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения Вооруженных сил как минимум до 6 февраля.

За прошедшие выходные, 28-29 января, россияне на территории Беларуси продолжили применять авиацию в рамках совместных военных учений. Больших перемещений российских войск по территории Беларуси в течение всей предыдущей недели не фиксировалось.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Также практически сошла на нет активность перемещений ВС России по железной дороге. Из этого следует, что российские военные находятся в полевых лагерях на полигонах ВС Беларуси, где занимаются обучением новобранцев, прибывших в первой половине января.

Активность авиации:

В рамках совместного летно-тактического учения РБ и РФ в субботу летные экипажи выполняли боевое применение на полигоне «Ружанский». По этой причине авиационная активность отмечалась на всей территории РБ. Были задействованы аэродромы ВВС РБ «Мачулищи», «Бобруйск», «Лида» и «Барановичи».

С аэродромов «Мачулищи» и «Бобруйск» совершали вылеты вертолеты Ми-8 ВВС РБ. Также с аэродрома «Мачулищи» взлетал самолет Ан-26 ВВС РБ (работал ретранслятором).

С аэродрома «Лида» совершали полеты учебно-боевые самолеты Як-130 116-й штурмовой авиационной базы ВВС РБ. А с аэродрома «Барановичи» проводились полеты истребителей ВВС РБ (61-й истребительной авиационной базы) и ВКС РФ (14-го истребительного авиационного полка).

По данным мониторинговой группы, активность движения по железной дороге Беларуси не зафиксировали.

Перемещение по дорогам

Крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) практически не встречалось. Фиксировались небольшие колонны и отдельные машины в Минске, Мозыре, Гомеле, а также на участках трассы М1 (между Минском и Барановичами) и М5 (между Минском и Марьиной Горкой). Отдельно стоит отметить колонну на трассе М1 (Барановичи → Столбцы), состоящую из 6 пикапов Toyota Hilux и Jeep, а также 8 грузовиков и бензовоза.

Единичную технику и небольшие колонны ВС РБ замечали в Речице, Витебске, а также на отдельных участках трассы М5 (между Марьиной Горкой и Осиповичами).

"Совместное летно-тактическое учение СБ и РФ подходит к концу. По этой причине в ближайшие дни активность авиации все еще будет оставаться высокой. При этом основная фаза учений уже позади. Открытым в настоящее время является вопрос, убудет ли авиационная техника ВКС РФ, участвующая в учении, обратно в пункты постоянной дислокации на территории России", — говорится в сообщении.

Напомним, совместные учения Вооруженных сил России и Беларуси на территории РБ продлены по меньшей мере до 6 февраля. Общее количество продлений составляет уже 40 недель.

Накануне, 27 января, в Россию вернулся истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был дислоцирован на белорусском аэродроме у Барановичей.

По данным украинской разведки, белорусская армия не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск как наемники.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет, однако украинские защитники следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

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