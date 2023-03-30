Военная база россиян у границы с Украиной опустела: фото

В селе Солоти Белгородской области РФ, в 30 километрах от границ Харьковской области, с российской военной базы исчезла почти вся военная техника.

Об этом сообщили в проекте расследований "Схемы".

Об отсутствии военной техники свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сделанные в период с января 2022 года по март 2023 года.

Фото: Twitter/Схеми

Журналисты проекта отмечают, что до начала полномасштабного вторжения России здесь находились сотни единиц военной техники. По состоянию на 23 марта этого года почти не осталось.

Также читайте Путина уличили во лжи о новых танках для армии России: подробности

Российскую военную базу в Солоти строила питерская компания "Мегалайн", связанная с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Строительство было завершено в 2020 году.

Здесь дислоцировался 237 танковый полк российской армии, который, как сообщает Минобороны Украины, принимал участие в боевых действиях в районе Изюма в Харьковской области.

Напомним, в российской армии иссякают запасы танков, поэтому они вынуждены снимать с хранения советские Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах. Более старых танков, чем эти, на российских складах нет.

Читайте также: