Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военная база россиян у границы с Украиной опустела: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
4530
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военная база россиян у границы с Украиной опустела: фото

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В российской армии "исчезли" сотни единиц бронетехники на месте дислокации танкового полка.

В селе Солоти Белгородской области РФ, в 30 километрах от границ Харьковской области, с российской военной базы исчезла почти вся военная техника.

Об этом сообщили в проекте расследований "Схемы".

Об отсутствии военной техники свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сделанные в период с января 2022 года по март 2023 года.

© Twitter/Схеми
Фото: Twitter/Схеми

Журналисты проекта отмечают, что до начала полномасштабного вторжения России здесь находились сотни единиц военной техники. По состоянию на 23 марта этого года почти не осталось.

Российскую военную базу в Солоти строила питерская компания "Мегалайн", связанная с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Строительство было завершено в 2020 году.

Здесь дислоцировался 237 танковый полк российской армии, который, как сообщает Минобороны Украины, принимал участие в боевых действиях в районе Изюма в Харьковской области.

Напомним, в российской армии иссякают запасы танков, поэтому они вынуждены снимать с хранения советские Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах. Более старых танков, чем эти, на российских складах нет.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4530
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация