Военная база в порту и мобилизационный ресурс: в городском совете Мариуполя рассказали о планах оккупантов на город

Военная база в порту и мобилизационный ресурс: в городском совете Мариуполя рассказали о планах оккупантов на город

В Мариуполе оккупационные власти объявили о создании "добровольных дружин", к которым хотят привлечь местных мужчин.

Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его данным, о возобновлении "добровольных дружин" заявил заместитель гайляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом.

Источники украинских властей сообщают, что настоящая цель такого "патрулирования":

усиление поисковых мероприятий . На этот раз начинают искать не только активистов, но, в первую очередь, коммунальщиков, учителей и других специалистов;

. На этот раз начинают искать не только активистов, но, в первую очередь, коммунальщиков, учителей и других специалистов; "мягкая" подготовка к мобилизации.

"Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года. Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс", – написал Андрющенко.

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