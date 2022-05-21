Военная база в порту и мобилизационный ресурс: в городском совете Мариуполя рассказали о планах оккупантов на город

В Мариуполе оккупационные власти объявили о создании "добровольных дружин", к которым хотят привлечь местных мужчин.
Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, о возобновлении "добровольных дружин" заявил заместитель гайляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом.
Источники украинских властей сообщают, что настоящая цель такого "патрулирования":
- усиление поисковых мероприятий. На этот раз начинают искать не только активистов, но, в первую очередь, коммунальщиков, учителей и других специалистов;
- "мягкая" подготовка к мобилизации.
"Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года. Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс", – написал Андрющенко.
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