Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины — Минобороны

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне. Это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации по этой теме", — заявил представитель Минобороны.

По словам Гаврилова, наступление армии РФ в районе Купянска были "отчаянной попыткой" оттянуть украинские силы по другим направлениям. Тем временем ВСУ ежедневно продвигаются.

"Где-то на 100 метров, где-то – на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", – высказался Гаврилов.

Замминистра обороны отмечает: все понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс. По его словам, "ни у кого нет сомнений" о продлении помощи и достижении Украиной успехов.

"Понятно, что сидящим в теплых помещениях людям смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать то, что происходит on the ground", — добавил Владимир Гаврилов.

Напомним, представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ наступают на трех направлениях. По его словам, на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

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