Военная люстрация: Украина стоит на пороге "запрета" политиков за принадлежность к одной из пророссийских партий

Военная люстрация: Украина стоит на пороге "запрета" политиков за принадлежность к одной из пророссийских партий

Адептов и поклонников "русского мира" в Украине может ожидать специальная «люстрационная операция».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым будет поставлен крест на карьере членов из десятка партий, им планируют запретить баллотироваться в любые советы: от сельского до Верховного, говорится в ТСН.

Такую инициативу назвали очищением власти от учредителей и членов антиукраинских политических партий. Во время войны решением СНБО деятельность той же опоплатформы имени Медведчука и еще 11 партий приостановлена. Закон о военном положении позволяет государству это делать, но на время войны.

Поэтому, так сказать, оппозиционные депутаты в ВР, уже предвидя победу Украины, маскируют свою одиозную «ОПЗЖ» под другие аббревиатуры. Но оппозиционная платформа – это не только Илья Кива и Виктор Медведчук, которые сидели в Верховной Раде в Киеве. С оккупацией Энергодара, российские оккупанты назначили в город своего вождя, депутата городского совета от «ОПЗЖ» Андрея Шевчика. А в Мелитополе депутат из «ОПЗЖ» Галина Данильченко возглавила оккупационные власти города.

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Только в Госбюрорасследованиях открыто более 200 уголовных дел за государственную измену и количество разоблаченных коллаборантов у власти растет в режиме реального времени.

В этом плане и интересна дискуссии, так сказать, послевоенная люстрация. Такого в стране еще не было, когда за причастность к ряду политических партий может быть закрыт путь в политику, а это не только однопартийцы Медведчука, здесь и коммунисты и социалисты и регионалы. Запретят и так называемым «Нашим», а о партии Евгения Мураева, который все время транслировал российский нарратив, что виной полномасштабному вторжению Путина являются «неправильные решения Украины». Под запретом партийцы блоггера из Испании Шария. Сам он имеет подозрение от СБУ в государственной измене, а его читатели взрывам в Киеве радуются больше, чем затоплению российской военной лодки.

Однако возможный запрет партий – это больше, чем одиозные лица этих партий. В случае принятия законопроекта, запретят избираться тысячам владельцев партийных билетов по всей стране.

По состоянию на июль 2013 года только в "Партии регионов" насчитывали до полутора миллионов ее членов. А что делать с бывшими членами, такими, как Алексей Гончаренко или Дмитрий Разумков. Полит силу они сменили давно, но она все равно остается в их досье. Также, в законопроекте особый акцент на учредителей скандальных партий.

Военная люстрация: кому из депутатов запретят работать в политике

И здесь еще интереснее. Потому что под действие запрета баллотироваться может попасть Петр Порошенко. Если вспомнить историю – он вообще один из соучредителей партии «Трудовая солидарность Украины», позже и сменившей название на «Партию регионов».

Если вспомнить люстрацию должностных лиц в период 2014 года, то многие из них обжаловали запрет на работу в государственных органах тем, что это нарушение конвенции по правам человека.

Однако люстрация – это не гильотинная. Это всего лишь позиция государства, когда она четко заявляет, что на ближайшие 10 лет мы не нуждаемся в услугах определенных категорий лиц. И такие процедуры вписаны на законодательном уровне в той же Польше, Чехии или Литве.

Однако мы можем стать первой страной в Европе, где могут закрыть политическое будущее всем ее членам, всего лишь за принадлежность к одной из пророссийских партий.

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