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Военная мощь РФ еще не сильно ослаблена войной против Украины — министр обороны Эстонии

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Военная мощь РФ еще не сильно ослаблена войной против Украины — министр обороны Эстонии

Фото: Kaitseministeerium

По словам министра, угроза со стороны России никак не уменьшилась.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не считает, что военная мощь России критически ослаблена даже после девяти месяцев войны в Украине.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы должны быть честными и ясными: российский флот и авиация более-менее столь же велики, как и до войны", — сказал Певкур.

По его словам, несмотря на то, что российские сухопутные войска потеряли значительную силу, они "рано или поздно" будут иметь ту численность, которую имели до начала вторжения 24 февраля, или даже больше. Россия будет также учиться на своем военном опыте в Украине, утверждает он.

"У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России каким-то образом уменьшилась или что угроза НАТО уменьшилась", — отмечает министр.

Ранее Ханно Певкур заявил, что Эстония продолжит тренировать украинских военных.

Также разведка Эстонии сообщала, что Россия израсходовала в войне до 70% своих боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
5335
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