Военная поддержка Израилем Украины может привести к новой войне на Ближнем Востоке – Бродский

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский пояснил, что военная помощь Украине, как, к примеру, предоставление систем противовоздушной обороны, является "красными линиями", что может привести к новой войне на Ближнем Востоке.

Об этом Михаэль Бродский рассказал в интервью BBC.

"И здесь возникает вопрос, не навредит ли какой-то шаг безопасности Израиля. А не сделаем ли мы что-нибудь, что не решит проблемы Украины, но приведет к возникновению новой войны на Ближнем Востоке или приведет к терактам и гибели израильтян. И здесь существует тонкая грань, которую опасно переходить", – объяснил он.

По его словам, "красные линии" состоят в том, чтобы шаги Израиля в поддержку Украины не привели к новой войне на Ближнем Востоке, не привели к гибели израильских граждан.

"Если мы будем понимать, что неосторожный шаг или неосторожное высказывание может привести к тому, что террористы получат новое оружие, что у нас не будет возможности действовать в небе Сирии и бороться против иранской угрозы в ближайшем будущем — это может привести к гибели израильтян, как гражданских, так и военных. Ни одно израильское правительство на это не пойдет", — подчеркнул Бродский.

Посол также подчеркнул, что власти Израиля очень беспокоят иранско-российское военное сотрудничество.

"​Мы знаем, что во время войны Иран поставлял и продолжает поставлять России дроны, и мы знаем, что эти дроны, которые направлены сегодня против вас, могут завтра направить против нас. Поэтому, как бы цинично это не звучало, мы сегодня учимся на вашем примере. Мы смотрим, как вам удается справляться с иранскими дронами, понимаем, что уже, возможно, в ближайшее время нам придется сталкиваться с той же угрозой и каким-то образом противостоять", – пояснил он.

Напомним, Михаэль Бродский рассказал, почему израильская система раннего оповещения может быть неэффективна в Украине и о каких типах ракет, вероятно, не сможет предупреждать.

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