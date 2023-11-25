Военная поддержка Украины нуждается в переосмыслении: британский эксперт озвучил проблемы

Большинство западных союзников, за исключением США, исчерпали свои запасы для помощи вооружением.

Военная поддержка западными союзниками Украины находится на очень сложном этапе, поскольку большинство стран, за исключением США, уже отправили все, что могли.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник британской армии в отставке Глен Грант в эфире телеканала "Еспресо".

"Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступление нового", — перечислил он.

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По его словам, сейчас ведется активное переосмысление того, что делать дальше, куда вкладывать деньги, как покупать, например, боеприпасы. Поддерживать Украину, утверждает Грант, уже не так-то просто.

"Мы достигли того этапа, когда уже Словакия перешла на другую сторону, а Венгрия показала, что те, кто очень решительно поддерживает Украину, просто хотят донести свою позицию другим", — добавил он.

Глент Грант отметил по этому поводу визиты в Киев в течение нескольких дней министра внешних дел Британии Кэмерон, министра обороны ФРГ Писториуса и главы Пентагона Остина.

По его мнению, Украине нужно навести порядок со своей дипломатией и поручать эту работу людям соответствующего уровня.

"Лучшие знатоки своего дела могут влиять на увеличение поддержки от разных стран. Поэтому дипломатия абсолютно жизненно важна", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну между Украиной и Российской Федерацией "замороженным конфликтом". По его словам, этот "конфликт" нельзя разрешить путем предоставления оружия украинской армии.

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