Военная поддержка Украины: Столтенберг предложил долгосрочное решение

Предложение Столтенберга находится на этапе обсуждения и, скорее всего, претерпит изменения, прежде чем будет принято.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать специальный фонд на 100 млрд долларов для военной помощи Украине в рамках пакета, который планируют подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Фонд может быть сформирован в течение пяти лет посредством вкладов союзников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, предложение пока находится на этапе обсуждения членами Альянса. В частности, вопросы вызывают механизмы распределения взносов и неопределенность относительно того, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

По мнению инсайдера, предложение Столтенберга еще претерпит изменения, прежде чем его поддержат все 32 страны-члена Альянса.

В сообщении также говорится, что НАТО может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы обороны Украины. Эта группа координирует поставки оружия для ВСУ, которое поступает из почти полсотни стран. В случае принятия этого решения, структура не будет зависеть от потенциальных политических колебаний после президентских выборов в США, которые состоятся через семь месяцев.

Если предложение Генсека НАТО будет принято, альянс изменит модель поведения и будет играть более активную роль в поддержке Украины. До этого времени НАТО пытался сохранять определенную дистанцию, чтобы его действия не были расценены как участие в вооруженном конфликте.

Напомним, Столтенберг подверг критике страны НАТО за недостаточную помощь Украине. Генсек НАТО подчеркнул, что ВСУ очень нуждаются в боеприпасах.

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