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Военная помощь для Украины: Германия передает новый крупный пакет вооружения

Военная помощь для Украины: Германия передает новый крупный пакет вооружения

Германия передает Украине крупный пакет военной помощи / Фото: Википедия

ПВО — одно из приоритетных направлений германских поставок.

Германия объявила о передаче Украине крупного пакета военной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ

Оборудование и вооружение поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов федерального правительства на наращивание потенциала безопасности.

Военная помощь Германии для Украины

Услуги по оказанию помощи состоят из двух направлений: с одной стороны, это финансовые ресурсы в рамках инициативы федерального правительства по наращиванию потенциала безопасности, используемых для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов. Не считая того, материалы поставляются из запасов Федеральных Вооруженных Сил.

В общей сложности Германия выделила около 28 миллиардов евро на военную помощь Украине. Часть из них уже передана, а оставшиеся средства пойдут на производство и закупку вооружений для Украины в течение следующих нескольких лет.

Только на 2024 год средства в рамках инициативы федерального правительства по наращиванию потенциала безопасности составляют около 7,1 млрд евро.

В 2023 году на военную помощь Украине было потрачено около 5 миллиардов евро, а в 2022 году – 1,6 млрд. Еще 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки в период с 2025 по 2028 год.

С начала российской агрессивной войны 24 февраля 2022 г. Германия предоставила Украине материалов по поставкам Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10-ти тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. На сегодняшний день расходы на обучение составляют около 282 млн. евро. Кроме того, Германия выделяет деньги на лечение раненых украинских солдат, однако сумму этих расходов правительство не называет.

Что вошло в новый пакет военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи вошли боевая техника, средства ПВО, боеприпасы и дополнительное оборудование для обеспечения потребностей ВСУ.

Боевые бронированные машины

  • 5 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (ремонтно-эвакуационная машина);
  • 9 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (командирская машина);
  • 73 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • 54 БТР М113;
  • 90 БМП Marder с боеприпасами и запчастями;
  • 30 основных боевых танков Leopard 1 A5;
  • 18 танков Leopard 2 A6 с боеприпасами и запасными частями;
  • 50 колесных бронемашин Dingo класса MRAP повышенной проходимости;
  • 138 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs;
  • боеприпасы к основным боевым танкам Leopard 2 и Leopard 1 и БМП Marder.

ПВО

  • ракеты IRIS-T SLS, IRIS-T SLM, Patriot;
  • 8 радиолокационных систем TRML-4D;
  • 52 зенитные самоходные установки Gepard;
  • боекомплект к зенитным самоходным установкам Gepard — 116 362 снаряда;
  • 1 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
  • 2 ЗРК Patriot с запчастями;
  • 3 ЗРК IRIS-T SLM;
  • 1 ЗРК IRIS-T SLS;
  • 2 пусковые установки Patriot;
  • учебный боекомплект для зенитных самоходных орудий — 4000 патронов;
  • 500 переносных систем ПВО Stinger;
  • 2700 переносных комплексов ПВО "Стрела".

Артиллерия

  • 2 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2;
  • 36 колесных самоходных гаубиц RCH 155;
  • 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями;
  • 5 систем залпового огня MARS II с боеприпасами;
  • 20 гранатометов калибра 70 мм на пикапах с боекомплектом;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra;
  • 10 лазерных целеуказателей и переносных модулей управления огнем артиллерийских боеприпасов Vulcano;
  • 68 000 патронов калибра 155 мм.

Вертолеты

  • 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями.

Дроны и системы борьбы с дронами

  • 196 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
  • 185 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 18 разведывательных дронов Primoco ONE;
  • 7 разведывательных дронов SONGBIRD;
  • 84 противодронных датчика и глушителя;
  • 180 полевых комплектов RF 360 – системы обнаружения дронов;
  • 93 датчика дронов;
  • 1 разведывательный комплекс LUNA NG;
  • 20 беспилотных надводных кораблей;
  • 40 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;
  • 10 противодронных орудий.

Военно-инженерные возможности

  • 32 танка разминирования WISENT 1 с запчастями;
  • 17 мостоукладчиков BIBER с запчастями и 5 мостов;
  • 16 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
  • 7 инженерных бронированных машин DACHS;
  • 9 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 18 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов.

Защитное и специальное оборудование

  • 3 системы наблюдения Satcom;
  • 330 ИК-камер;
  • 263 автомобиля для охраны границы;
  • 292 терминала спутниковой связи;
  • 1 морская система разминирования;
  • 33 190 боевых шлемов;
  • 56 наземных обзорных РЛС GO12;
  • 4 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • 50 мобильных антенно-мачтовых систем;
  • 63 лазерных дальномера;
  • 90 600 защитных очков;
  • 1288 биноклей;
  • 5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE;
  • 6 мобильных дезактивационных машин HEP 70. 

Логистика

  • более 360 автомобилей (грузовые автомобили, микроавтобусы, вездеходы);
  • 40 погрузочно-разгрузочных машин 8х8;
  • 14 гусеничных боевых беспилотных роботов THeMIS.

Боеспособность и выживание

  • 4695 автоматов МК 556;
  • 8,75 млн патронов к огнестрельному оружию;
  • 8000 противотанковых мин  PARM;
  • 435 высокоточных винтовок HLR 338 и 9,9 млн патронов к ним;
  • 16 000 переносных противотанковых средств;
  • 164 000 боеприпасов 40 мм для гранатометов;
  • 100 гранатометов GMG;
  • 100 пулеметов MG5;
  • медицинские расходные материалы;
  • 1 полевой госпиталь;
  • 10 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (машина скорой помощи)
  • 30 000 комплектов зимней одежды
  • дизель и бензин;
  • сухпайки;
  • генераторы;
  • другое оборудование.

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