Военная помощь для Украины: Германия передает новый крупный пакет вооружения

Германия объявила о передаче Украине крупного пакета военной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ

Оборудование и вооружение поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов федерального правительства на наращивание потенциала безопасности.

Военная помощь Германии для Украины

Услуги по оказанию помощи состоят из двух направлений: с одной стороны, это финансовые ресурсы в рамках инициативы федерального правительства по наращиванию потенциала безопасности, используемых для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов. Не считая того, материалы поставляются из запасов Федеральных Вооруженных Сил.

В общей сложности Германия выделила около 28 миллиардов евро на военную помощь Украине. Часть из них уже передана, а оставшиеся средства пойдут на производство и закупку вооружений для Украины в течение следующих нескольких лет.

Только на 2024 год средства в рамках инициативы федерального правительства по наращиванию потенциала безопасности составляют около 7,1 млрд евро.

В 2023 году на военную помощь Украине было потрачено около 5 миллиардов евро, а в 2022 году – 1,6 млрд. Еще 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки в период с 2025 по 2028 год.

С начала российской агрессивной войны 24 февраля 2022 г. Германия предоставила Украине материалов по поставкам Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10-ти тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. На сегодняшний день расходы на обучение составляют около 282 млн. евро. Кроме того, Германия выделяет деньги на лечение раненых украинских солдат, однако сумму этих расходов правительство не называет.

Что вошло в новый пакет военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи вошли боевая техника, средства ПВО, боеприпасы и дополнительное оборудование для обеспечения потребностей ВСУ.

Боевые бронированные машины

5 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (ремонтно-эвакуационная машина);

9 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (командирская машина);

73 гусеничных вездехода Bandvagn 206;

54 БТР М113;

90 БМП Marder с боеприпасами и запчастями;

30 основных боевых танков Leopard 1 A5;

18 танков Leopard 2 A6 с боеприпасами и запасными частями;

50 колесных бронемашин Dingo класса MRAP повышенной проходимости;

138 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs;

боеприпасы к основным боевым танкам Leopard 2 и Leopard 1 и БМП Marder.

ПВО

ракеты IRIS-T SLS, IRIS-T SLM, Patriot;

8 радиолокационных систем TRML-4D;

52 зенитные самоходные установки Gepard;

боекомплект к зенитным самоходным установкам Gepard — 116 362 снаряда;

1 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;

2 ЗРК Patriot с запчастями;

3 ЗРК IRIS-T SLM;

1 ЗРК IRIS-T SLS;

2 пусковые установки Patriot;

учебный боекомплект для зенитных самоходных орудий — 4000 патронов;

500 переносных систем ПВО Stinger;

2700 переносных комплексов ПВО "Стрела".

Артиллерия

2 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2;

36 колесных самоходных гаубиц RCH 155;

14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями;

5 систем залпового огня MARS II с боеприпасами;

20 гранатометов калибра 70 мм на пикапах с боекомплектом;

радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra;

10 лазерных целеуказателей и переносных модулей управления огнем артиллерийских боеприпасов Vulcano;

68 000 патронов калибра 155 мм.

Вертолеты

6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями.

Дроны и системы борьбы с дронами

196 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

185 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

18 разведывательных дронов Primoco ONE;

7 разведывательных дронов SONGBIRD;

84 противодронных датчика и глушителя;

180 полевых комплектов RF 360 – системы обнаружения дронов;

93 датчика дронов;

1 разведывательный комплекс LUNA NG;

20 беспилотных надводных кораблей;

40 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;

10 противодронных орудий.

Военно-инженерные возможности

32 танка разминирования WISENT 1 с запчастями;

17 мостоукладчиков BIBER с запчастями и 5 мостов;

16 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;

7 инженерных бронированных машин DACHS;

9 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

18 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов.

Защитное и специальное оборудование

3 системы наблюдения Satcom;

330 ИК-камер;

263 автомобиля для охраны границы;

292 терминала спутниковой связи;

1 морская система разминирования;

33 190 боевых шлемов;

56 наземных обзорных РЛС GO12;

4 системы самозащиты AMPS для вертолетов;

50 мобильных антенно-мачтовых систем;

63 лазерных дальномера;

90 600 защитных очков;

1288 биноклей;

5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE;

6 мобильных дезактивационных машин HEP 70.

Логистика

более 360 автомобилей (грузовые автомобили, микроавтобусы, вездеходы);

40 погрузочно-разгрузочных машин 8х8;

14 гусеничных боевых беспилотных роботов THeMIS.

Боеспособность и выживание

4695 автоматов МК 556;

8,75 млн патронов к огнестрельному оружию;

8000 противотанковых мин PARM;

435 высокоточных винтовок HLR 338 и 9,9 млн патронов к ним;

16 000 переносных противотанковых средств;

164 000 боеприпасов 40 мм для гранатометов;

100 гранатометов GMG;

100 пулеметов MG5;

медицинские расходные материалы;

1 полевой госпиталь;

10 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (машина скорой помощи)

30 000 комплектов зимней одежды

дизель и бензин;

сухпайки;

генераторы;

другое оборудование.

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