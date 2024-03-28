Военная помощь для Украины: Германия передает новый крупный пакет вооружения

ПВО — одно из приоритетных направлений германских поставок.
Германия объявила о передаче Украине крупного пакета военной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ
Оборудование и вооружение поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов федерального правительства на наращивание потенциала безопасности.
Военная помощь Германии для Украины
Услуги по оказанию помощи состоят из двух направлений: с одной стороны, это финансовые ресурсы в рамках инициативы федерального правительства по наращиванию потенциала безопасности, используемых для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов. Не считая того, материалы поставляются из запасов Федеральных Вооруженных Сил.
В общей сложности Германия выделила около 28 миллиардов евро на военную помощь Украине. Часть из них уже передана, а оставшиеся средства пойдут на производство и закупку вооружений для Украины в течение следующих нескольких лет.
Только на 2024 год средства в рамках инициативы федерального правительства по наращиванию потенциала безопасности составляют около 7,1 млрд евро.
В 2023 году на военную помощь Украине было потрачено около 5 миллиардов евро, а в 2022 году – 1,6 млрд. Еще 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки в период с 2025 по 2028 год.
С начала российской агрессивной войны 24 февраля 2022 г. Германия предоставила Украине материалов по поставкам Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10-ти тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. На сегодняшний день расходы на обучение составляют около 282 млн. евро. Кроме того, Германия выделяет деньги на лечение раненых украинских солдат, однако сумму этих расходов правительство не называет.
Что вошло в новый пакет военной помощи Украине
В новый пакет военной помощи вошли боевая техника, средства ПВО, боеприпасы и дополнительное оборудование для обеспечения потребностей ВСУ.
Боевые бронированные машины
- 5 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (ремонтно-эвакуационная машина);
- 9 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (командирская машина);
- 73 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
- 54 БТР М113;
- 90 БМП Marder с боеприпасами и запчастями;
- 30 основных боевых танков Leopard 1 A5;
- 18 танков Leopard 2 A6 с боеприпасами и запасными частями;
- 50 колесных бронемашин Dingo класса MRAP повышенной проходимости;
- 138 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs;
- боеприпасы к основным боевым танкам Leopard 2 и Leopard 1 и БМП Marder.
ПВО
- ракеты IRIS-T SLS, IRIS-T SLM, Patriot;
- 8 радиолокационных систем TRML-4D;
- 52 зенитные самоходные установки Gepard;
- боекомплект к зенитным самоходным установкам Gepard — 116 362 снаряда;
- 1 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
- 2 ЗРК Patriot с запчастями;
- 3 ЗРК IRIS-T SLM;
- 1 ЗРК IRIS-T SLS;
- 2 пусковые установки Patriot;
- учебный боекомплект для зенитных самоходных орудий — 4000 патронов;
- 500 переносных систем ПВО Stinger;
- 2700 переносных комплексов ПВО "Стрела".
Артиллерия
- 2 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2;
- 36 колесных самоходных гаубиц RCH 155;
- 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями;
- 5 систем залпового огня MARS II с боеприпасами;
- 20 гранатометов калибра 70 мм на пикапах с боекомплектом;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra;
- 10 лазерных целеуказателей и переносных модулей управления огнем артиллерийских боеприпасов Vulcano;
- 68 000 патронов калибра 155 мм.
Вертолеты
- 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями.
Дроны и системы борьбы с дронами
- 196 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
- 185 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 18 разведывательных дронов Primoco ONE;
- 7 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 84 противодронных датчика и глушителя;
- 180 полевых комплектов RF 360 – системы обнаружения дронов;
- 93 датчика дронов;
- 1 разведывательный комплекс LUNA NG;
- 20 беспилотных надводных кораблей;
- 40 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;
- 10 противодронных орудий.
Военно-инженерные возможности
- 32 танка разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 17 мостоукладчиков BIBER с запчастями и 5 мостов;
- 16 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
- 7 инженерных бронированных машин DACHS;
- 9 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 18 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов.
Защитное и специальное оборудование
- 3 системы наблюдения Satcom;
- 330 ИК-камер;
- 263 автомобиля для охраны границы;
- 292 терминала спутниковой связи;
- 1 морская система разминирования;
- 33 190 боевых шлемов;
- 56 наземных обзорных РЛС GO12;
- 4 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
- 50 мобильных антенно-мачтовых систем;
- 63 лазерных дальномера;
- 90 600 защитных очков;
- 1288 биноклей;
- 5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE;
- 6 мобильных дезактивационных машин HEP 70.
Логистика
- более 360 автомобилей (грузовые автомобили, микроавтобусы, вездеходы);
- 40 погрузочно-разгрузочных машин 8х8;
- 14 гусеничных боевых беспилотных роботов THeMIS.
Боеспособность и выживание
- 4695 автоматов МК 556;
- 8,75 млн патронов к огнестрельному оружию;
- 8000 противотанковых мин PARM;
- 435 высокоточных винтовок HLR 338 и 9,9 млн патронов к ним;
- 16 000 переносных противотанковых средств;
- 164 000 боеприпасов 40 мм для гранатометов;
- 100 гранатометов GMG;
- 100 пулеметов MG5;
- медицинские расходные материалы;
- 1 полевой госпиталь;
- 10 вездеходов на гусеничном ходу Warthog (машина скорой помощи)
- 30 000 комплектов зимней одежды
- дизель и бензин;
- сухпайки;
- генераторы;
- другое оборудование.
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