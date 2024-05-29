Военная помощь для Украины: какая техника вошла в самый большой пакет от Швеции

Швеция объявила о предоставлении 16-го пакета военной помощи Украине, который стал крупнейшим из предоставленных после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В пакет в частности вошел весь парк бронетранспортеров Pansarbandvagn 302, находящийся на вооружении армии Швеции.

Об этом сообщило Министерство обороны Швеции.

В пресс-релизе отмечается, что бронетранспортеры помогут усилить формирование новых бригад ВСУ.

"Пакет, который будет включен в будущий дополнительный бюджет поправок, составляет 13,3 миллиарда шведских крон [1,2 млрд долларов США – ред.] и отвечает приоритетным потребностям Украины", — отметили в ведомстве.

Вместе с бронемашинами Украина получит самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890), что усилит возможности противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

В Минобороны Швеции отметили, что передача такого количества техники и боеприпасов "влечет за собой временное снижение обороноспособности", поэтому правительство уже занимается вопросами закупки нового вооружения.

Что известно о БТР Pansarbandvagn 302

Гусеничные бронированные машины Pansarbandvagn 302 разработаны в 1960-х годах шведской компанией Hägglunds. На вооружение шведской армии Pbv 302 поступили в 1966 году, а примерно 10 лет назад их вывели из строя и заменили новыми БМП CV90.

Бронетранспортеры Pbv 302 обеспечивают защиту и мобильность пехоты на поле боя и имеют следующие характеристики:

корпус – бронированная сталь, защищает от стрелкового оружия и осколков;

экипаж – 2 человека, водитель и командир;

вместимость – 8 пехотинцев в полной экипировке;

выгрузка десанта – через заднюю дверь, что обеспечивается расположением моторного отделения в передней части машины;

двигатель – Volvo THD 100 дизельного типа, мощность 270 л.с.;

максимальная скорость – до 65 км/ч по трассе;

запас хода – до 300 км;

проходимость – повышенная, способна преодолевать водные препятствия и бездорожье;

основное вооружение – 20-мм автоматическая пушка Hispano-Suiza HS.820, устанавливается на башне; предназначена для поражения легкобронированной техники и живой силы;

дополнительное вооружение – дымовые гранатометы, радиостанции и средства наблюдения.

Напомним, Испания пообещала рекордную помощь Украине. В пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, танки Леопард и оружие испанского производства, в частности средства борьбы с дронами и боеприпасы.

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