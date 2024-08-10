Военная помощь от США: в новом пакете увеличено количество очень важных сейчас боеприпасов

В новом пакете американской помощи, объявленном в пятницу, 9 августа, оказались 10 тысяч дополнительных 155-мм снарядов RAAM (Remote Anti-Armor Mine) для дистанционного минирования, которые сейчас особенно актуальны в силу нового характера боевых действий.

Об этом пишет Defense Express.

"Об этом свидетельствует сравнение двух перечней вооружения, от 29 июля и 9 августа, опубликованных Пентагоном. В конце августа в перечне отмечалась передача более 50 тысяч снарядов RAAM, а в обновленном – более 60 тысяч", – пишут авторы статьи.

Каждый такой снаряд содержит девять противотанковых мин, которые можно дистанционно установить на расстояние до 17,6 км. Использование таких снарядов позволяет быстро заминировать пути подхода вражеских подкреплений прямо на маршруте выдвижения вражеской бронетехники.

Снаряды RAAM бывают двух видов, которые отличаются временем самоликвидации после "посева" мин:

M718 – 48 часов до самоуничтожения;

M741 – 4 часа до самоуничтожения.

Помимо снарядов RAAM в новый пакет помощи от США общей стоимостью 125 млн долларов вошли:

ракеты в ПЗРК Stinger и ПТРК TOW;

боеприпасы к HIMARS (GMLRS и ATACMS);

артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм;

патроны для стрелкового оружия;

ПТРК Javelin;

гранатометы AT-4;

медицинские эвакуационные машины HMMWV;

многофункциональные РЛС;

оборудование для защиты критической инфраструктуры и т.д.

Напомним, в Германии призвали сократить поставки оружия для ВСУ. Премьер германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости дипломатического решения войны.

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