Военная служба в Украине: могут ли мобилизовать двух членов одной семьи

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В первую очередь в ряды Вооруженных сил призывают людей, уже имеющих военный опыт.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая проходит в несколько этапов. В первую очередь в армию призывают граждан, уже имеющих опыт прохождения военной службы или боевых действий. Однако часто возникают вопросы, кого именно могут мобилизовать и подлежат ли призыву члены одной семьи.

ТСН.ua расскажет, могут ли мобилизовать двух членов одной семьи.

Фактически, вступить в ряды Вооруженных сил Украины могут как мужчины, так и женщины – то есть в одной семье теоретически могут быть мобилизованы все члены в возрасте от 18 до 60 лет.

По данным адвокатов, в законодательстве нет конкретных уточнений относительно запрета призыва конкретного количества людей из одной семьи.

“Призвать на военную службу могут всех – мужа, жену и совершеннолетних детей. На практике пока подобных прецедентов не случалось, впрочем, на уровне закона это не проблема. Хотя из всех правил существуют исключения: в случае мобилизации запрет призыва коснется близких родственников человека, который погиб на фронте или считается пропавшим без вести», — отметил юрист Ростислав Кравец.

Кто именно не подлежит мобилизации

Согласно законодательству Украины, определенные категории граждан не подлежат мобилизации во время действия военного положения, а именно:

Призвать в ряды армии не могут мужчин и женщин, потерявших на войне близких: мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, дедушку или бабушку.

Кроме того, под призыв не попадают граждане с несовершеннолетним ребенком и мужчину или женщину, которые проходят военную службу. Эта категория была добавлена уже в апреле этого года.

Напомним, что в Украине могут запретить мужчинам поступать в университеты во время военного положения.

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