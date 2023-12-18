Военная служба женщин: Безуглая разъяснила новый законопроект о мобилизации

Женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке, отметила Безугла.

Народная депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла дала разъяснения по военной службе женщин, которые предложены в новом проекте закона.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, в проекте закона юридически выписаны следующие моменты:

11. Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины.

12. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения)".

"Призыв женщин не ограничивается ВСУ, это могут быть и оборонные предприятия, например. Приобщаетесь к обсуждению. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)", — подчеркнула она.

Напомним, Безугла сделала заявление о мобилизации женщин. Она заявила, что женщины должны быть на передовой, а не в Европе.

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