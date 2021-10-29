Военная техника, горючее и боеприпасы: боевики на Донбассе получили поставку из России, — разведка

Военная техника, горючее и боеприпасы: боевики на Донбассе получили поставку из России, — разведка

После ремонта на территории России на оккупированную часть Донбасса вернулось более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В октябре этого года в России была отремонтирована боевая техника для боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщили в пятницу, 29 октября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины, за этот месяц было зафиксировано перемещение БМП и БТР вместе с новыми партиями вооружения и боеприпасов.

В сообщении говорится, что в соединения и части пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой и Луганской областей после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также доставлено более 5,5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в частности для оружия, использование которого запрещено Минскими договоренностями.

По данным разведки, россияне передали своим марионеткам в ОРДЛО противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".

"Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи", — сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Напомним, недавно боевики на Донбассе совершили массированный обстрел из запрещенного Минскими договоренностями оружия, повредив жилые дома в поселке Гранитное Донецкой области. В то же время на сепаратистских сайтах появилась информация, что в соседнее село Старомарьевка, расположенное в "серой зоне", вошли подразделения украинской армии.

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