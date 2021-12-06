Военная угроза России: Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии на линии фронта

Военная угроза России: Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии на линии фронта

Такие действия могут действовать наряду с санкциями против РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, Соединенные Штаты Америки и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, рассказали в ТСН.Ранок 6 декабря.

Также читайте Россия готовит 175 тысяч солдат для наступления в Украину — The Washington Post

Резников отметил, что такая военная поддержка могла бы стать значимым фактором сдерживания российской агрессии наряду с экономическими санкциями против личных активов Владимира Путина и его ближайшего окружения.

По его словам, эти военные должны быть размещены в местах, где Россия может их видеть. "Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове", — подчеркнул руководитель Минобороны.

Новости мира: Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов

Кстати, о планах России начать вторжение в Украину ранее заявили разведки западных стран, а немецкое издание Bild опубликовало карту с вероятными маршрутами российской военной операции.

Напомним, подобная ситуация беспокоит Белый дом. Следовательно, завтра должен состояться телефонный разговор президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Президент США планирует во время нее поднять вопрос скопления российских войск у украинских границ.

В своей поддержке в случае злости Кремля уверяет Киев и Евросоюз. Главный европейский дипломат Жозепп Боррель заявил, что в Брюсселе предстоит показать Москве все возможные последствия для нее в случае наступления на Украину.

Читайте также: