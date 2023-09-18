Военно-морские силы уничтожили наблюдательный пункт оккупантов – видео

Личный состав речной флотилии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожил командно-наблюдательный пункт противника. Военные также уничтожили 20 российских захватчиков.

Об этом пресс-служба ВМС сообщила в Telegram.

"Личным составом речной флотилии Военно-Морских Сил ВСУ Украины уничтожен командно-наблюдательный пункт противника, ликвидировано около 20 окупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве.

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