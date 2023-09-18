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Военно-морские силы уничтожили наблюдательный пункт оккупантов – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
184
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Военно-морские силы уничтожили наблюдательный пункт оккупантов – видео

Уничтоженный наблюдательный пункт окупантов/Фото: скриншот

Флотилия ВМС уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт и ликвидировала оккупантов.

Личный состав речной флотилии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожил командно-наблюдательный пункт противника. Военные также уничтожили 20 российских захватчиков.

Об этом пресс-служба ВМС сообщила в Telegram.

"Личным составом речной флотилии Военно-Морских Сил ВСУ Украины уничтожен командно-наблюдательный пункт противника, ликвидировано около 20 окупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве.

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Дата публикации
Просмотры
184
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