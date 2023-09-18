Военно-морские силы уничтожили наблюдательный пункт оккупантов – видео

Флотилия ВМС уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт и ликвидировала оккупантов.
Личный состав речной флотилии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожил командно-наблюдательный пункт противника. Военные также уничтожили 20 российских захватчиков.
Об этом пресс-служба ВМС сообщила в Telegram.
"Личным составом речной флотилии Военно-Морских Сил ВСУ Украины уничтожен командно-наблюдательный пункт противника, ликвидировано около 20 окупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве.
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