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Военно-морские силы ВСУ за сутки уничтожили более десятка окупантов и ЗРК "Оса"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Военно-морские силы ВСУ за сутки уничтожили более десятка окупантов и ЗРК "Оса"

Фото: facebook.com/armyuaFM

Окончательные потери врага уточняются.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили 12 оккупантови зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 12 оккупанта и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Окончательные потери врага уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне экс-советник ОП Алексей Арестович выразил убеждение, что в Украине все готово для контрнаступления и командование ожидает лишь хорошую погоду. По мнению аналитика, контрнаступление ВСУ может стартовать в середине апреля.

Такое мнение разделяет и военный эксперт Олег Жданов. Он предполагает готовность войска к контрнаступлению в конце апреля-начале мая.

По мнению военнослужащего ВСУ Евгения Карася, направлением весеннего контрнаступления ВСУ будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.

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Дата публикации
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495
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