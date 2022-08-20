Военно-политическая "власть" Мариуполя не живет в городе, они каждое утро прилетают вертолетами (видео)

Пророссийские чиновники не живут во временно оккупированном Мариуполе.
Пророссийские "чиновники" Мариуполя не проживают в городе, их каждый раз доставляют туда вертолетами из Ростовской области РФ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Военно-политическая российская мраZота Донецкой области не проживает в Мариуполе во время визитов. Ее отдельно тянут вертолетов утром из России из Ростовской области. Сегодня на с. Седово утром очередной визитер спешит рассказать мариупольцам, как "жизнь улучшилась" и "Россия здесь навсегда", – говорится в сообщении.
Напомним, россияне приступили к тотальным репрессиям против населения оккупированного Мелитополя.
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