Военное командование РФ хочет взять под контроль ПИК "Вагнер" — Буданов

Россия в месяц способна призвать 20-22 тысяч человек.

Военное руководство РФ стремится объединить частные военные компании, среди которых ППК "Вагнер".

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу PBS.

По его словам, Россия в месяц способна призвать 20-22 тысяч человек. А что касается преступлений против граждан Украины, за каждое из них рашистам придется отвечать.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", — сообщил Буданов.

Он добавил, что в месяц Россия способна призвать 20-22 тысяч человек.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что российские кафиры, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены.

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