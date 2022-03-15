Военное положение, дополнительные средства на армию, поддержка бизнеса: Рада приняла ряд важных законов на время войны

15 марта был плодотворный рабочий день для парламентариев.

С 24 февраля в Украине ввели военное положение из-за циничного вторжения России в Украину. С тех пор жизнь граждан Украины кардинально изменилась. Во вторник, 15 марта, народные депутаты приняли ряд важных перемен, которые помогут выстоять в борьбе с российскими оккупантами. Законопроекты касаются разных общественно-политических сфер жизни украинцев.

ТСН.ua собрал главные законопроекты, принятые во время заседания ВР 15 марта.

Да, среди них:

Продолжение военного положения еще на месяц,

Добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ приравняются к участникам боевых действий, а также определяются лицами с инвалидностью в результате войны,

Бюджет армии Украины увеличился почти на 70 миллиардов гривен.

От военной службы освобождаются отдельные категории военнообязанных.

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Продолжение военного положения

ВР поддержала законопроект №7168 о продлении режима военного положения еще на 30 дней – до 26 апреля. Поддержали решение 343 народных депутата. Отметим, нынешний срок действия введенного военного положения истекает в 5:30 утра 26 марта 2022 года.

Увеличение бюджета украинской армии

Законопроектом предлагается увеличить расходы по специальному фонду государственного бюджета на 67,6 млрд грн кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании. В бюджетных периодах будет производиться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Отмечается, что законопроект ограничивает использование средств из дорожного фонда. Прежде всего, их будут тратить на долговые выплаты государства, оборону, развитие сети и содержание дорог.

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Зарплаты педагогам и стипендии студентам

Народные депутаты проголосовали за законопроект №7133. Он предусматривает государственные гарантии на работу и зарплату педагогам и выплату стипендий и предоставление общежитий студентам.

Глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк отметила, что государство также гарантирует места в общежитии и в случае необходимости обеспечения питанием. Это будут заниматься Военно-гражданские администрации, органы местного самоуправления, а также общественные объединения и волонтерские организации.

Добровольцев Теробороны приравняли к ветеранам войны

Народные депутаты внесли изменения в закон №7151 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", приравняв добровольцев Территориальной обороны к ветеранам войны. "За" этот законопроект проголосовали 344 нардепа. Согласно изменениям, в список ветеранов войны и членов семей погибших добавили тех, кто воевал в 2014 году и воюет сейчас – в 2022-м.

"Внести в пункт 19 части первой статьи 6 и пункт 11 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" изменения, которыми добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины будут признаваться участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны", – говорится в документе.

Также читайте Сниженные налоги и отмененный акциз: Кабмин полностью переформатирует экономическую модель Украины Разрешено использовать средства с арестованных счетов Верховная Рада приняла законопроект № 7154, предусматривающий дрвилл на пользование средствами с арестованных счетов. Это решение позволяет, что временно на период военного положения люди смогут использовать средства со своих счетов, на которые государственная исполнительная служба наложила арест. Однако есть единственное условие – сумма взыскания не превышает 100 тыс. грн. Юридические лица-должники смогут использовать арестованные счета в рассрочку работникам – до пяти минимальных зарплат в месяц на одного сотрудника. Можно воевать тем, кому избрана мера пресечения Парламент принял законопроект № 7149, который отменяет меру пресечения в виде содержания под стражей для тех, кто хочет присоединиться к военной службе и воевать против врага. Как говорится в пояснительной записке, это позволит доукомплектовать армию Украины и другие военные формирования для борьбы с агрессором. Люди, которых не содержат под стражей на время следствия и которым избрана другая мера пресечения, получат возможность обратиться к прокурору для призыва на военную службу во время мобилизации. Соответствующие закону это не касается людей, подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности Украины и тяжких преступлений, предусмотренных ст. 115, 146-147, 152-156, 255, 2551, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 43 Также читайте Правительство запустило программы финансовой поддержки фермеров, планирующих посевную кампанию Дополнительные налоговые стимулы для бизнеса Парламентарии приняли важный закон для обеспечения поддержки граждан и бизнеса в Украине на период военного положения – 7137-д о действии налоговых норм на период действия военного положения. Какие важные изменения:

• ФЛП и крупный бизнес с оборотом до 10 млрд грн сможет платить 2% единого. При этом освобождаются от налога на прибыль, НДС и других платежей.

• ФЛПы 1-й и 2-й групп будут платить единый налог добровольно.

• Утверждение правила начисления ЕСВ, платы за землю, экологического налога в условиях военного положения.

• Для продажи горючего: НДС – 7%, акциз – 0.

• Освобождение от ответственности за просрочку оплаты потребительского кредита.

• Освобождение от НДФЛ помощи пострадавшим от военной злости РФ.

• Остановка действия права выселять из ипотечного жилья его жителей.

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