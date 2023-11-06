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Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес в Раду законопроекты

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес в Раду законопроекты

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Следующее продление охватит период до середины февраля 2024 года.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении в Украине срока действия военного положения и проведении общей мобилизации еще на 90 суток.

Соответствующие проекты законов зарегистрированы под номерами №10211 и №10212.

Президент предлагает парламенту утвердить свои указы о продлении в Украине срока действия военного положения и проведения общей мобилизации от 16 ноября 2023 еще на 90 суток.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Из-за вторжения РФ в Украину уже девять раз продлевали срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Впервые это решение было принято 24 февраля 2022 — Зеленский издал Указ №64/2022. Летом, 17 августа 2023 года, срок продлили — с 18 августа по 15 ноября.

С начала полномасштабного вторжения РФ мобилизацию в Украине продлевали несколько раз:

  • до 23 августа 2022 года
  • до 21 ноября 2022 года
  • до 19 февраля 2023 года
  • до 20 мая 2023 года
  • до 18 августа 2023 года
  • до 15 ноября 2023 года

Следующее продление мобилизации ожидается в ноябре и будет продолжаться ориентировочно до середины февраля 2024 при условии, что в стране сохранится военное положение.

Что такое общая мобилизация в Украине

Общая мобилизация – это комплекс оперативных мер по пополнению состава Вооруженных сил Украины, который задействуется на всей территории страны одновременно.

Мобилизационные мероприятия проводятся в течение 90 дней со дня вступления в силу указа президента. В период мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными для несения военной службы.

Мобилизацию осуществляют сотрудники местных ТЦК и СП, а при необходимости — командиры воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Пока идет мобилизация, военкомы будут вручать повестки военнообязанным гражданам, которые подлежат призыву во время войны и не имеют брони или отсрочки.

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