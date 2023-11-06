Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес в Раду законопроекты

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении в Украине срока действия военного положения и проведении общей мобилизации еще на 90 суток.

Соответствующие проекты законов зарегистрированы под номерами №10211 и №10212.

Президент предлагает парламенту утвердить свои указы о продлении в Украине срока действия военного положения и проведения общей мобилизации от 16 ноября 2023 еще на 90 суток.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Из-за вторжения РФ в Украину уже девять раз продлевали срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Впервые это решение было принято 24 февраля 2022 — Зеленский издал Указ №64/2022. Летом, 17 августа 2023 года, срок продлили — с 18 августа по 15 ноября.

С начала полномасштабного вторжения РФ мобилизацию в Украине продлевали несколько раз:

до 23 августа 2022 года

до 21 ноября 2022 года

до 19 февраля 2023 года

до 20 мая 2023 года

до 18 августа 2023 года

до 15 ноября 2023 года

Следующее продление мобилизации ожидается в ноябре и будет продолжаться ориентировочно до середины февраля 2024 при условии, что в стране сохранится военное положение.

Что такое общая мобилизация в Украине

Общая мобилизация – это комплекс оперативных мер по пополнению состава Вооруженных сил Украины, который задействуется на всей территории страны одновременно.

Мобилизационные мероприятия проводятся в течение 90 дней со дня вступления в силу указа президента. В период мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными для несения военной службы.

Мобилизацию осуществляют сотрудники местных ТЦК и СП, а при необходимости — командиры воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Пока идет мобилизация, военкомы будут вручать повестки военнообязанным гражданам, которые подлежат призыву во время войны и не имеют брони или отсрочки.

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