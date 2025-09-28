Военное положение не отменят?: нардеп Костенко раскрыл, что ждет Украину после перемирия

Демобилизация / © ТСН.ua

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что после завершения активной фазы войны в Украине мобилизация и военное положение вряд ли будут отменены сразу. По его словам, стране придется удерживать большую армию, а демобилизация ветеранов будет происходить поэтапно с постепенной заменой военнослужащих.

Костенко считает, что Россия никуда не исчезнет, а ее дальнейшее поведение будет определять ситуацию в Украине.

"Если кто-то думает, что перемирие и сразу все процессы вернулись к 21-му году и все будет так, то точно нет. Например, отменят ли сразу военное положение? Я сомневаюсь", — заявил нардеп.

Он пояснил, что вопрос сохранения военного положения будет зависеть от размещения российских войск. Если РФ полностью уведет его в глубину своей территории — это одна ситуация. Если же оставит вдоль линии столкновения, где находятся около 700 тысяч военных, Украине придется удерживать большую армию.

Размер армии и демобилизация

По мнению Костенко, численность украинской армии после войны должна быть не менее 600-800 тысяч военнослужащих в зависимости от будущих гарантий безопасности.

Сложной остается и ситуация с мобилизацией и демобилизацией.

"Нам нужно будет точно демобилизовать людей, которые, например, служат с первых дней. Это будут этапы, не так, что всех распустил. Я уверен, что это будет сначала там первые три месяца, там с марта по, я не знаю, там по сентябрь 22 года, кто призывался - пойдут, но ведь на их место надо, чтобы пришел кто-то другой", - сказал он.

Он прогнозирует, что демобилизация будет происходить постепенно в несколько этапов. Нардеп добавил, что будут демобилизованы раненые военные, и этот процесс также будет зависеть от поведения Российской Федерации.

Костенко подчеркнул, что Украина не может снова иметь армию в 250 тысяч, как это было до войны. Он считает, что страна войдет в "межвоенный период" и должна быть готова к новым экономическим и социальным вызовам.

