Военное положение продолжено: правовые последствия, какие права не могут быть ограничены

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 23 августа. Какие правовые последствия продления военного положения, какие конституционные права и свободы не могут быть ограничены во время военного положения — в материале ТСН.ua
Правовой режим военного положения, порядок его введения и отмены, правовые основы определяются нормами Закона Украины «О правовом режиме военного положения».
На период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина,а также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.
Ограничения, которые могут быть введены в условиях военного положения в отношении физических лиц:
- Трудовая повинность для отдельных категорий трудоспособных лиц, которые не вовлечены в работу в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, оборонной сфере и не забронированы за предприятиями, учреждениями и организациями. Регламентирует трудовую повинность Порядок привлечения трудоспособных лиц в условиях военного положения к общественно полезным работам в условиях военного положения.
К общественно полезным работам могут быть привлечены трудоспособные лица в возрасте от 16 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья на работу в условиях военного состояния:
- безработные и другие незанятые лица,
- работники предприятий, функционирующих в условиях военного положения (по согласованию с их руководителями), — в порядке перевода,
- лица, занятые в личном сельском хозяйстве,
- студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений,
- лица, обеспечивающие себя работой без помощи других.
К общественно полезным работам не могут быть привлечены малолетние дети, дети в возрасте от 14 до 15 лет, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также беременные женщины в случае, когда выполнение таких работ может негативно отразиться на состоянии их здоровья.
- Комендантский час.
- Ограничение свободы передвижения граждан, особый режим въезда и выезда, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.
- Проверка документов, а при необходимости осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан. Порядок действий регламентируется Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения
- Запрет или ограничение выбора места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение.
- Запрет на торговлю и алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, а также оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами.
- Введение при необходимости нормированного обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами.
- Устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений.
- Проведение эвакуации населения, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей.
- Запрет проведения мирного собрания, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий, регулирование работы поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, организаций и учреждений культуры и средств массовой информации.
Ограничения, которые могут быть введены в условиях военного положения в отношении юридических лиц
- Использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций для защиты.
- Отстранение от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций без сохранения заработной платы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей, назначение исполняющих обязанности руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций на время действия правового режима военного положения.
- Конфискация в случае нарушения требований или невыполнение мер правового режима военного положения у предприятий, учреждений и организаций, отдельных граждан электронного, коммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров, а также других технических средств связи.
- Принудительное отчуждение имущества, в том числе то, что находится в частной или коммунальной собственности. Если предварительно не была возмещена стоимость такого имущества, в дальнейшем должно быть осуществлено полное возмещение его стоимости.
Какие права не могут быть ограничены в условиях военного положения?
Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины:
- Не может быть ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.
- Не могут быть лишены гражданства и права изменить свое гражданство граждане Украины, они не могут быть изгнаны за пределы Украины или выданы другому государству.
- Право на жизнь, право на уважение достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность.
- Право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти и местное самоуправление.
- Право на жилье.
- Право на брак и равные права и обязанности в браке и семье.
- Равенство детей в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены они в браке или вне его.
- Право на защиту прав и свобод в суде и право обращаться за защитой своих прав к Омбудсмену.
- Право на возмещение на средства государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями органов государственной власти.
- Право знать свои права и обязанности.
- Безвозвратность обратного действия закона.
- Право на профессиональную юридическую помощь.
- Право не выполнять явно преступные предписания или приказы.
- Не привлекаться дважды к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.
- Презумпция невиновности.
- Право на защиту и отказ свидетельствовать или давать пояснения относительно себя, членов семьи или близких родственников.
- Гарантия соблюдения таких стандартов, как минимальная заработная плата, минимальный срок отпуска и время отдыха между изменениями на время привлечения граждан к выполнению трудовой повинности и возмещение стоимости имущества в случае его принудительного отчуждения.
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