Военное положение продолжено: правовые последствия, какие права не могут быть ограничены

Военное положение продолжено: правовые последствия, какие права не могут быть ограничены

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 23 августа. Какие правовые последствия продления военного положения, какие конституционные права и свободы не могут быть ограничены во время военного положения — в материале ТСН.ua

Правовой режим военного положения, порядок его введения и отмены, правовые основы определяются нормами Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

На период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина,а также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Ограничения, которые могут быть введены в условиях военного положения в отношении физических лиц:

Трудовая повинность для отдельных категорий трудоспособных лиц, которые не вовлечены в работу в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, оборонной сфере и не забронированы за предприятиями, учреждениями и организациями. Регламентирует трудовую повинность Порядок привлечения трудоспособных лиц в условиях военного положения к общественно полезным работам в условиях военного положения.

К общественно полезным работам могут быть привлечены трудоспособные лица в возрасте от 16 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья на работу в условиях военного состояния:

безработные и другие незанятые лица,

работники предприятий, функционирующих в условиях военного положения (по согласованию с их руководителями), — в порядке перевода,

лица, занятые в личном сельском хозяйстве,

студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений,

лица, обеспечивающие себя работой без помощи других.

К общественно полезным работам не могут быть привлечены малолетние дети, дети в возрасте от 14 до 15 лет, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также беременные женщины в случае, когда выполнение таких работ может негативно отразиться на состоянии их здоровья.

Комендантский час.

Ограничение свободы передвижения граждан , особый режим въезда и выезда, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

, особый режим въезда и выезда, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Проверка документов, а при необходимости осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан . Порядок действий регламентируется Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения

. Порядок действий регламентируется Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения Запрет или ограничение выбора места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение.

лиц на территории, на которой действует военное положение. Запрет на торговлю и алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, а также оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами.

и алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, а также оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами. Введение при необходимости нормированного обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами.

Устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих , лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений.

, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, и размещения воинских частей, подразделений и учреждений. Проведение эвакуации населения , если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей.

, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей. Запрет проведения мирного собрания, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий, регулирование работы поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, организаций и учреждений культуры и средств массовой информации.

Ограничения, которые могут быть введены в условиях военного положения в отношении юридических лиц

Использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций для защиты.

предприятий, учреждений и организаций для защиты. Отстранение от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций без сохранения заработной платы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей, назначение исполняющих обязанности руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций на время действия правового режима военного положения.

предприятий, учреждений и организаций без сохранения заработной платы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей, назначение исполняющих обязанности руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций на время действия правового режима военного положения. Конфискация в случае нарушения требований или невыполнение мер правового режима военного положения у предприятий, учреждений и организаций, отдельных граждан электронного, коммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров , а также других технических средств связи.

в случае нарушения требований или невыполнение мер правового режима военного положения у предприятий, учреждений и организаций, отдельных граждан , а также других технических средств связи. Принудительное отчуждение имущества, в том числе то, что находится в частной или коммунальной собственности. Если предварительно не была возмещена стоимость такого имущества, в дальнейшем должно быть осуществлено полное возмещение его стоимости.

Какие права не могут быть ограничены в условиях военного положения?

Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины:

Не может быть ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам. Не могут быть лишены гражданства и права изменить свое гражданство граждане Украины, они не могут быть изгнаны за пределы Украины или выданы другому государству.

граждане Украины, они не могут быть изгнаны за пределы Украины или выданы другому государству. Право на жизнь, право на уважение достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность.

право на уважение достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность. Право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти и местное самоуправление.

в органы государственной власти и местное самоуправление. Право на жилье .

. Право на брак и равные права и обязанности в браке и семье.

и равные права и обязанности в браке и семье. Равенство детей в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены они в браке или вне его.

независимо от происхождения, а также от того, рождены они в браке или вне его. Право на защиту прав и свобод в суде и право обращаться за защитой своих прав к Омбудсмену.

и право обращаться за защитой своих прав к Омбудсмену. Право на возмещение на средства государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями органов государственной власти.

средства государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями органов государственной власти. Право знать свои права и обязанности .

. Безвозвратность обратного действия закона .

. Право на профессиональную юридическую помощь.

Право не выполнять явно преступные предписания или приказы .

явно . Не привлекаться дважды к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Презумпция невиновности.

Право на защиту и отказ свидетельствовать или давать пояснения относительно себя, членов семьи или близких родственников.

или давать пояснения относительно себя, членов семьи или близких родственников. Гарантия соблюдения таких стандартов, как минимальная заработная плата, минимальный срок отпуска и время отдыха между изменениями на время привлечения граждан к выполнению трудовой повинности и возмещение стоимости имущества в случае его принудительного отчуждения.

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