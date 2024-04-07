Военное положение в Украине: адвокат назвал шесть законных оснований для проверки документов

В Украине военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней – до 13 мая 2024 года. Военное положение определяется как особый правовой режим.

Адвокат Роман Симутин назвал шесть законных оснований для проверки документов граждан.

Он отметил, что в Украине есть закон, определяющий перечень этих оснований — "О национальной полиции", статья 32 — проверка документов лица.

Если лицо находится в розыске

Розыск осуществляется исключительно по постановлению следователя и практически одновременно с определением следователя судьи о задержании. Информация вносится и в ту же базу "Армор", что и уклонисты, только качественно и существенно отличается наполнением. Отмечается, какой орган объявил розыск, фото подозреваемого, обстоятельства преступления, статья, судья, который выдал санкцию на задержание, и тому подобное.

"Итак, когда вам говорят, что вы вероятно находитесь в розыске и вам не предъявили никаких данных судебных постановлений или постановление следователя — это все "теория глобального сговора", — говорит Симутин.

Если лицо совершило или намерено совершить правонарушение

Очень часто вам такое говорят, что вы похожи на лицо, совершившее правонарушение. Но что за нарушение, при каких обстоятельствах оно совершено, где ориентировка – вам об этом не скажут. Другое дело – если вы к кому-то цепляетесь, или деретесь, или только вознамерились подзюрчать под дерево. Тогда возникает обоснованное основание проверки ваших документов, потому что вы намерены совершить правонарушение. А так нет правонарушения, нет оснований для проверки документов.

Если человек находится на режимном объекте

Хотя большинство людей не проникает на стратегические режимные объекты, но блокпост частично относится к такому объекту, правда, при условии, что он образован на основании совместного приказа командования и коменданта. Если оно образовано законно, то без проверки документов не обойтись.

Если у человека есть средства и вещи, обращение которых ограничено или запрещено

Речь преимущественно идет о наркотиках или оружии. Это основание – одно из самых размытых и неконкретизированных, что фактически позволяет провести как проверку документов личности, так и поверхностную проверку авто. В 99% случаев подобное требование абсолютно безосновательно, ничем не обосновано и базируется исключительно на субъективном мнении полицейского.

"Следовательно укажите на камеру, чтобы вам объяснили основание. Попросите привлечь понятых и укажите надуманность требования по проверке документов или автомобиля. И сразу предупредите, что в случае безосновательности подозрения вы подадите жалобу", — пояснил адвокат.

Пятое – если лицо оказалось на месте ДТП или совершения правонарушения.

Если внешние признаки лица дают основания полагать, что оно причастно к правонарушению, авто — к ДТП, или является орудием совершения правонарушения или его объектом.

Здесь ключевое – к какому именно правонарушению вы причастны. Полицейский должен указать – при каких обстоятельствах, где и когда вас видели, когда было открыто уголовное производство, и по какой статье. А еще – показать ориентировку на розыск личности или автомобиля. То есть все должно сводиться к законности оснований, а не субъективному выводу.

"Вы скажете: так ТЦК и представители ВСУ тоже проверяют документы на основании постановления Кабмина №1456 от 29 декабря 2021 года. Да, но почувствуйте существенную разницу – полиция наделена полномочиями. Законные полномочия полиции проверять документы по умолчанию есть по закону, а вот уполномоченные лица – только на основании распоряжения коменданта, которое иногда делают, но никогда не указывают фамилий лиц, уполномоченных на проверку документов, то есть можно взять дворника, надеть на него форму и поставить проверять документы, ведь фамилий в распоряжении нет фактически. поставить на блокпост", — заметил юрист.

Роман Симутин также подчеркнул, что основания проверки документов от третьего до пятого пунктов статьи 32 еще как-то можно обосновать.

"А другие – откуда представитель ТЦК может узнать, что лицо находится в розыске или совершило правонарушение? Никак", — резюмировал адвокат.

Напомним, юрист рассказал, в каких случаях уклоняющихся от мобилизации могут отправить в тюрьму.

Читайте также ведущие новости дня: