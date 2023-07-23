"Военное преступление Кремля": в ЕС отреагировали на ночную атаку по Одессе

С начала боевых действий Россия повредила сотни культурных объектов в Украине.
Атака РФ по Одессе в ночь на 23 июля является военным преступлением властей страны-агрессорки.
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что с начала боевых действий Россия повредила сотни культурных объектов в Украине.
"Непрерывный российский ракетный террор Одессы, имеющий защитный статус ЮНЕСКО, – это еще одно военное преступление Кремля, которое также разрушило главный православный собор – объект всемирного наследия", – сказал Боррель.
Напомним, в результате российской ракетной атаки этой ночью был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, где был сильный пожар из-за "прилета".
Добавим, в результате мощной ракетной атаки оккупантов по Одессе в ночь на 23 июля погиб мужчина, еще 22 человека – травмированы.
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