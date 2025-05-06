Военное преступление РФ: оккупанты расстреляли трех украинских бойцов в Донецкой области

Умышленное убийство пленных военных ВСУ в Донецкой области: продолжается расследование грубого военного преступления РФ / © ТСН.ua

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3 мая 2025 года в Донецкой области россияне расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По предварительным данным, трое украинских воинов выполняли боевое задание вблизи села Новополье Волновахского района.

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Во время штурма противник окружил наших защитников, заставил их сложить оружие и сдаться. После чего военнослужащие из России, осознавая, что бойцы уже не представляют угрозы, расстреляли их из автоматического оружия.

Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Преднамеренное убийство военнопленных запрещено Женевскими конвенциями и считается тяжким военным преступлением.

© Донецкая областная прокуратура

Напомним, россияне меняют тактику войны в Донецкой области, ведь проигрывают. Они пытаются заходить в Покровск с запада, с востока, выходить на окраины. Сейчас активно используют легкую технику, особенно с учетом погодных условий.