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Военное преступление РФ: оккупанты расстреляли трех украинских бойцов в Донецкой области
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии и лиц, причастных к ее совершению.
3 мая 2025 года в Донецкой области россияне расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
По предварительным данным, трое украинских воинов выполняли боевое задание вблизи села Новополье Волновахского района.
Во время штурма противник окружил наших защитников, заставил их сложить оружие и сдаться. После чего военнослужащие из России, осознавая, что бойцы уже не представляют угрозы, расстреляли их из автоматического оружия.
Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Преднамеренное убийство военнопленных запрещено Женевскими конвенциями и считается тяжким военным преступлением.
Напомним, россияне меняют тактику войны в Донецкой области, ведь проигрывают. Они пытаются заходить в Покровск с запада, с востока, выходить на окраины. Сейчас активно используют легкую технику, особенно с учетом погодных условий.