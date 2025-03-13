Военное преступление РФ: на Курщине оккупанты расстреляли украинских бойцов

Этот случай – очередное доказательство того, что РФ системно нарушает международное гуманитарное право и продлевает зверства против пленных.

Российские военные совершили очередное военное преступление, расстреляв украинских военнопленных в селе Казачье Локня Курской области.

Об этом написал Сергей Стерненко в социальной сети X.

По предварительным данным, на обнародованном в сети видео зафиксированы по меньшей мере пять убитых украинских бойцов.

Находившиеся в этом населенном пункте подразделения ВСУ около недели были заблокированы и отрезаны от основных сил.

"Война продолжается. И российские вы*****и и дальше убивают и пытают. Они никуда не делись, и в случае перемирия воспользуются им, чтобы ударить еще сильнее", – написал он.

Эту информацию подтвердил также омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

"Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ. Выполняя миссию Омбудсмана Украины, направил письма ООН и МККК, чтобы это военное преступление было зафиксировано", — заявил Лубинец.

Он отметил, что отдающие приказы и совершающие такие преступления должны понести строгую ответственность.

Украинцев призывают сообщать о фактах подобных преступлений на горячую линию Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20.

Напомним, российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с вооруженными силами Украины в приграничных селах Сумской области. Вероятно, армия РФ попытается создать буферную зону у российско-украинской границы.

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