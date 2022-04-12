Военное преступление РФ: Зеленский рассказал, зачем оккупанты минировали все перед отступлением

Военное преступление РФ: Зеленский рассказал, зачем оккупанты минировали все перед отступлением

По словам президента, россияне сознательно делали все, чтобы возвращение в районы после деоккупации было максимально опасным.

В северных регионах Украины, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы по безопасности. Прежде всего — разминирование.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 11 апреля.

По его словам, российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч опасных предметов. Это неразорвавшиеся снаряды, мины, растяжки. Ежедневно саперы обезвреживают не менее нескольких тысяч таких предметов.

"Оккупанты оставляли мины повсюду. В захватывавших домах. Просто на улицах, в полях. Они миновали имущество людей, миновали машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что из-за действий российской армии территория Украины на сегодняшний день является одной из наиболее загрязненных минами в мире. Такие действия оккупантов, по мнению Зеленского, должны рассматриваться как военное преступление российских войск.

"Они сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше наших людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались", — подытожил глава государства.