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Военное состояние и мобилизацию продлят – Зеленский внес в Раду законопроекты

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4490
Время на прочтение
1 мин
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Военное состояние и мобилизацию продлят – Зеленский внес в Раду законопроекты

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта об утверждении его указов о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в стране.

Соответствующие проекты зарегистрированы под номерами 8419 и 8420.

Текст законопроектов и сопроводительные документы пока не обнародованы на сайте парламента.

Военное положение и мобилизация в Украине

В Украине был введен режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

Мобилизации подлежат граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет.

Накануне народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что соответствующие указы продлят, вероятнее всего, еще на 90 дней от 19 февраля 2023 года. До этого Верховная Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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Дата публикации
Просмотры
4490
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