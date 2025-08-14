- Дата публикации
Военного осудили за брошенную в ТЦК гранату: что известно
Суд вынес приговор старшему солдату ВСУ, бросившему боевую гранату на территорию ТЦК в Вознесенском районе.
Бывший боевой медик ВСУ из поселка Еланец приговорен к 5 годам заключения за то, что он бросил гранату на территорию ТЦК.
Об этом стало известно из приговора Вознесенского горрайонного суда от 11 августа.
По данным следствия, 24 февраля в 20:26 находившийся в самовольном покидании части старший солдат бросил боевую гранату Ф-1 на территорию ТЦК в Вознесенском районе. В результате взрыва повреждены два служебных автомобиля. Среди работников и призывников никто не пострадал.
В ходе расследования выяснилось, что военный приобрел гранату незаконно. На суде он объяснил свой поступок тем, что поругался с женой и находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он нашел гранату в своем рюкзаке.
Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, согласно которому согласился на 5-летнее заключение. Суд утвердил это соглашение, квалифицировав действия военного как препятствование законной деятельности ВСУ и незаконное приобретение боеприпасов. Срок его предварительного заключения, с 25 февраля по 10 августа, будет отнесен к общему сроку.
