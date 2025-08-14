Военного осудили за брошенную в ТЦК гранату: что известно

Граната (иллюстративная фотография) / © Pixabay

Реклама

Бывший боевой медик ВСУ из поселка Еланец приговорен к 5 годам заключения за то, что он бросил гранату на территорию ТЦК.

Об этом стало известно из приговора Вознесенского горрайонного суда от 11 августа.

По данным следствия, 24 февраля в 20:26 находившийся в самовольном покидании части старший солдат бросил боевую гранату Ф-1 на территорию ТЦК в Вознесенском районе. В результате взрыва повреждены два служебных автомобиля. Среди работников и призывников никто не пострадал.

Реклама

В ходе расследования выяснилось, что военный приобрел гранату незаконно. На суде он объяснил свой поступок тем, что поругался с женой и находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он нашел гранату в своем рюкзаке.

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, согласно которому согласился на 5-летнее заключение. Суд утвердил это соглашение, квалифицировав действия военного как препятствование законной деятельности ВСУ и незаконное приобретение боеприпасов. Срок его предварительного заключения, с 25 февраля по 10 августа, будет отнесен к общему сроку.

Напомним, в Николаевской области днем 28 апреля обидчик взорвал наряд полиции, прибывший на вызов по поводу семейной ссоры. От травм 21-летний полицейский Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое правоохранителей госпитализированы.