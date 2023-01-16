Военнообязанные для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах

В Украине автоматизируют и ускорят сбор актуальных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах

Постановлением о проведении верификации некоторых реестровых данных от 30 декабря 2022 г. №1493 Кабмин предусмотрел проведение сверки персональных данных о физических лицах.

Из-за войны внутренняя миграция населения Украины приобрели большие масштабы. Многие граждане уехали за границу, кто-то переехал в другие регионы страны, многие стали переселенцами и получают помощь от государства.

Для того чтобы иметь актуальные данные по месту нахождения граждан, их трудоустройства, выполнения налоговых обязательств, семейному положению, государство сверит данные из шести государственных реестров. В случае расхождения данных их актуализируют. Такая сверка поможет проверить правомерность назначения социальных выплат и позволит улучшить призыв граждан в рамках мобилизации.

Сверка по разным государственным реестрам будет служить следующим целям:

Проверке оснований для назначения разных социальных выплат.

Проверке уплаты налогов.

Проверке имущественного положения граждан.

Выполнение закона о мобилизации гражданами призывного возраста.

Сверят данные из следующих реестров:

Единого государственного демографического реестра.

Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков.

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования.

Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.

Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам.

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