Военнообязанные для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах

В Украине автоматизируют и ускорят сбор актуальных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах
Постановлением о проведении верификации некоторых реестровых данных от 30 декабря 2022 г. №1493 Кабмин предусмотрел проведение сверки персональных данных о физических лицах.
Из-за войны внутренняя миграция населения Украины приобрели большие масштабы. Многие граждане уехали за границу, кто-то переехал в другие регионы страны, многие стали переселенцами и получают помощь от государства.
Для того чтобы иметь актуальные данные по месту нахождения граждан, их трудоустройства, выполнения налоговых обязательств, семейному положению, государство сверит данные из шести государственных реестров. В случае расхождения данных их актуализируют. Такая сверка поможет проверить правомерность назначения социальных выплат и позволит улучшить призыв граждан в рамках мобилизации.
Сверка по разным государственным реестрам будет служить следующим целям:
- Проверке оснований для назначения разных социальных выплат.
- Проверке уплаты налогов.
- Проверке имущественного положения граждан.
- Выполнение закона о мобилизации гражданами призывного возраста.
Сверят данные из следующих реестров:
- Единого государственного демографического реестра.
- Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков.
- Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
- Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования.
- Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
- Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.
Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам.
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