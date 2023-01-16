Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военнообязанные для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
3741
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военнообязанные для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах

Мобилизация 2023

В Украине автоматизируют и ускорят сбор актуальных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах

Постановлением о проведении верификации некоторых реестровых данных от 30 декабря 2022 г. №1493 Кабмин предусмотрел проведение сверки персональных данных о физических лицах.

Из-за войны внутренняя миграция населения Украины приобрели большие масштабы. Многие граждане уехали за границу, кто-то переехал в другие регионы страны, многие стали переселенцами и получают помощь от государства.

Для того чтобы иметь актуальные данные по месту нахождения граждан, их трудоустройства, выполнения налоговых обязательств, семейному положению, государство сверит данные из шести государственных реестров. В случае расхождения данных их актуализируют. Такая сверка поможет проверить правомерность назначения социальных выплат и позволит улучшить призыв граждан в рамках мобилизации.

Сверка по разным государственным реестрам будет служить следующим целям:

  • Проверке оснований для назначения разных социальных выплат.
  • Проверке уплаты налогов.
  • Проверке имущественного положения граждан.
  • Выполнение закона о мобилизации гражданами призывного возраста.

Сверят данные из следующих реестров:

  • Единого государственного демографического реестра.
  • Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков.
  • Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
  • Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования.
  • Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
  • Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.

Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3741
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация