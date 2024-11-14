Военнообязанные с ВИЧ и туберкулезом: в Минобороны объяснили условия годности

Как оказалось, пригодность для военной службы для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни.

В Минобороны объяснили условия пригодности для людей с ВИЧ и туберкулезом. Пригодность для военной службы для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни. Лица с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью пригодны к военной службе.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Лазуткин прокомментировал сообщение нардепа Александра Федиенко, в котором он заявляет, что из-за обновленного приказа Минобороны №402 в ВСУ начали мобилизовывать людей с нарушениями слуха, с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.

"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека, определяемая в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", — сказал Лазуткин.

Спикер Минобороны пояснил, что для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

"Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние – это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью пригодны к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", – сказал он.

По словам Лазуткина, лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны к службе в тыловых частях только, где нет необходимости выполнять боевые задания.

Иммунная декомпенсация – это третья история, люди у которых ВИЧ привел к декомпенсации не пригодны к военной службе и подлежат исключению из военного учета», – отметил он.

По словам спикера Минобороны, для лиц с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии и департамент здравоохранения их прописывал очень тщательно.

"Активный туберкулез, по крайней мере, легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани — это точно автоматически делает человека непригодным к военной службе", — резюмировал он.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко подверг критике приказ МО № 402, по которому мобилизуют людей с серьезными медицинскими проблемами, что ставит под угрозу эффективность мобилизации.

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