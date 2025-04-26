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Военнопленные из Китая хотят домой: подробности обращения
Китайцы заявили, что сожалеют об участии в войне и хотят вернуться домой.
Китайские военнопленные, попавшие в руки украинских защитников, публично обратились к руководству Китайской Народной Республики с просьбой об обмене.
Об этом стало известно из интервью в программе «Мосейчук+».
Военнопленный Чжан Ренбо в обращении заявил:
«Уважаемое руководство Китайской Народной Республики и все государственные учреждения, видящие мое обращение. Я по многим причинам выбрал такой ложный путь и совершил много ошибок. Но я надеюсь, что вы позволите мне вернуться домой как можно скорее. Обещаю больше не доставлять хлопот своей родине и сделать все, чтобы содействовать ей».
Его сослуживец, Ван Гуан Цзюнь, также эмоционально обратился к китайским властям:
«Уважаемые руководители КНР, мы, как дети страны, хоть и участвуем в этой войне, не должны были этого делать. Нам удалось выжить. Я счастлив, что жив и нахожусь в безопасности в Украине. Но я очень хочу вернуться в свою семью и на родину. Что касается того, как со мной обращаться, я готов принять все. В Китае мы говорим, что опавшие листья возвращаются к своим корням».
Он также подчеркнул:
«Несмотря ни на что, все скучают по дому. Те, кто пережил жизнь и смерть, еще больше унывают по родному городу. Если есть возможность, прошу приложить усилия, чтобы меня вернули в гражданское общество Китая. Я мог бы быть полезен своей нации и родителям».
Напомним, китайские военнопленные рассказали, какой ужас пережили, воюя на стороне РФ против Украины. Один из них почти потерял зрение, другой признался: больше всего боялся трупов и дронов.