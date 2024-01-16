Военнослужащая Руна озвучила самые тупые вопросы от гражданских: список

Украинская военнослужащая 56 бригады Руна перечислила, какие вопросы от гражданских считает наиболее тупыми.

Об этом она рассказала в интервью Нromadske.

По словам Руны, эти вопросы задают подписчики в TikTok, где она проводит собрание в поддержку своей бригады.

"Когда-то, наверное, я сниму отдельное видео "Топ-10 тупых вопросов". Это капец. И сразу видно, что задают эти вопросы гражданские, а не военные", – говорит Руна.

Самым тупым вопрос с начала своей службы военная называет – не пристают ли к ней в армии ребята.

"Потом: "где вы купаетесь, чего ты такая чистая сидишь?". Я всегда говорю, что я не в пехоте, я в артиллерии, то есть у нас есть время сбить с досок душ, помыться", — отмечает она.

В частности, тупым Руна считает вопрос, когда закончится война. В таких случаях она предлагает позвонить по телефону президенту Зеленскому или главнокомандующему ВСУ Залужному и спрашивать у них.

Другие тупые вопросы:

"как тебя мама пустила на войну?",

"а что ты там вообще делаешь?",

"а ты медик или снайпер?",

"откуда у тебя свет, откуда Интернет?"

"Очень многие думают, что если у военных есть Интернет, то они, значит, где-то в тылу. Люди не понимают, что в посадке может быть Интернет, что есть Starlink, есть генераторы, Ecoflow. Таких вопросов очень много, и я уже не обращаю внимания.

А еще тупые вопросы, когда сидишь на трансляции: "а почему нет звуков прилета, почему так тихо?". Ты думаешь, что когда будут прилеты, я буду трансляцию запускать?", — говорит военнослужащая.

Ранее Руна рассказала о масштабах бюрократии в армии и призвала хотя бы на время полномасштабной войны все эти бюрократические процессы упрощать.

Также она подчеркнула, что военным ВСУ на фронте уже крайне необходима какая-то подмена, хотя бы частично, потому что сейчас не хватает людей.

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