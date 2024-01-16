Военнослужащая Руна озвучила самые тупые вопросы от гражданских: список

В частности, тупым Руна считает вопрос, когда закончится война.
Украинская военнослужащая 56 бригады Руна перечислила, какие вопросы от гражданских считает наиболее тупыми.
Об этом она рассказала в интервью Нromadske.
По словам Руны, эти вопросы задают подписчики в TikTok, где она проводит собрание в поддержку своей бригады.
"Когда-то, наверное, я сниму отдельное видео "Топ-10 тупых вопросов". Это капец. И сразу видно, что задают эти вопросы гражданские, а не военные", – говорит Руна.
Самым тупым вопрос с начала своей службы военная называет – не пристают ли к ней в армии ребята.
"Потом: "где вы купаетесь, чего ты такая чистая сидишь?". Я всегда говорю, что я не в пехоте, я в артиллерии, то есть у нас есть время сбить с досок душ, помыться", — отмечает она.
В частности, тупым Руна считает вопрос, когда закончится война. В таких случаях она предлагает позвонить по телефону президенту Зеленскому или главнокомандующему ВСУ Залужному и спрашивать у них.
Другие тупые вопросы:
- "как тебя мама пустила на войну?",
- "а что ты там вообще делаешь?",
- "а ты медик или снайпер?",
- "откуда у тебя свет, откуда Интернет?"
"Очень многие думают, что если у военных есть Интернет, то они, значит, где-то в тылу. Люди не понимают, что в посадке может быть Интернет, что есть Starlink, есть генераторы, Ecoflow. Таких вопросов очень много, и я уже не обращаю внимания.
А еще тупые вопросы, когда сидишь на трансляции: "а почему нет звуков прилета, почему так тихо?". Ты думаешь, что когда будут прилеты, я буду трансляцию запускать?", — говорит военнослужащая.
Ранее Руна рассказала о масштабах бюрократии в армии и призвала хотя бы на время полномасштабной войны все эти бюрократические процессы упрощать.
Также она подчеркнула, что военным ВСУ на фронте уже крайне необходима какая-то подмена, хотя бы частично, потому что сейчас не хватает людей.
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