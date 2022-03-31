Военнослужащие из Южной Осетии массово отказываются от участия в войне в Украине

Об этом рассказал бывший самопровозглашенный президент никем не признанной республики Эдуард Кокойты.
300 военнослужащих из Южной Осетии отказались сразиться за путинский режим на Донбассе. Они покинули позиции и вернулись домой.
Это подтвердил Эдуард Кокойты, бывший самопровозглашенный президент никем не признанной республики, говорится в сюжете "ТСН".
"Мы все обеспокоены ситуацией вокруг наших воинов, вернувшихся домой в Осетию из зоны боевых действий. Никто не имеет права осуждать этих ребят или винить их в робости", — сказал Кокойты.
Между тем в Грузии, от которой эту землю Россия оторвала в 2008 году, не утихает народное возмущение из-за позиции своего правительства относительно войны против Украины.
Напомним, российские оккупанты перебросили на территорию Украины боевиков и собственных военных из непризнанных псевдореспублик "Абхазия" и "Южная Осетия".
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