Военнослужащие получат доступ ко всем госреестрам: юрист объяснила, как это повлияет на мобилизацию

Государственных реестров будет три.
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Уже осенью военкоматы могут получить доступ к реестрам МВД, МИД и ГНСУ.
Юристка Оксана Доготер объяснила, как это изменение повлияет на мобилизацию, передает VESTI.
Эксперт отмечает, что такие изменения позволят улучшить процесс мобилизации и облегчат жизнь военнообязанным.
"Дело в том, что у нас бумажная форма военного учета отходит на второй план. По-моему, это упрощает ситуацию для тех военнообязанных, которые будут освобождены от мобилизации. Они смогут спокойно себе передвигаться по всей Украине. Их сведения будут внесены в соответствующих реестров", — объяснила юрист.
Сегодня в Украине обсуждается создание сразу нескольких реестров.
По словам Оксаны Доготер, их будет три.
- для украинцев, подлежащих мобилизации или могут быть исключены из военного учета;
- для граждан, исключаемых из военного учета;
- для военнообязанных, восстановивших данные о себе.
"По моему мнению, это упростило бы ситуацию в целом. В таком случае это логично и даже необходимо. Потому что мы уже должны отходить от бумажной формы советского ведения учета. И формат электронного реестра будет достаточно удобен", — отметила Доготер.
В частности, военным больше не придется постоянно носить с собой документы, ведь вся информация будет храниться в реестре.
"Впрочем, будут определенные сложности для тех, кто избегает этих обновлений и избегает предоставления сведений о себе в ТЦК", — добавила адвокатеса.
Отметим, что реестры еще не закреплены и не определены на законодательном уровне.
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