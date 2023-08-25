Военнослужащие получат доступ ко всем госреестрам: юрист объяснила, как это повлияет на мобилизацию

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Уже осенью военкоматы могут получить доступ к реестрам МВД, МИД и ГНСУ.

Юристка Оксана Доготер объяснила, как это изменение повлияет на мобилизацию, передает VESTI.

Эксперт отмечает, что такие изменения позволят улучшить процесс мобилизации и облегчат жизнь военнообязанным.

"Дело в том, что у нас бумажная форма военного учета отходит на второй план. По-моему, это упрощает ситуацию для тех военнообязанных, которые будут освобождены от мобилизации. Они смогут спокойно себе передвигаться по всей Украине. Их сведения будут внесены в соответствующих реестров", — объяснила юрист.

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Сегодня в Украине обсуждается создание сразу нескольких реестров.

По словам Оксаны Доготер, их будет три.

для украинцев, подлежащих мобилизации или могут быть исключены из военного учета;

для граждан, исключаемых из военного учета;

для военнообязанных, восстановивших данные о себе.

"По моему мнению, это упростило бы ситуацию в целом. В таком случае это логично и даже необходимо. Потому что мы уже должны отходить от бумажной формы советского ведения учета. И формат электронного реестра будет достаточно удобен", — отметила Доготер.

В частности, военным больше не придется постоянно носить с собой документы, ведь вся информация будет храниться в реестре.

"Впрочем, будут определенные сложности для тех, кто избегает этих обновлений и избегает предоставления сведений о себе в ТЦК", — добавила адвокатеса.

Отметим, что реестры еще не закреплены и не определены на законодательном уровне.

Мобилизация в Украине

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