Военнослужащие ВСУ жалуются на отсутствие замены бракованных мин: детали скандала

Недавно Украину разразился громкий скандал: тысячи минометных снарядов калибра 120 мм отечественного производства оказались некачественными. Украинские военные заявляют, что боеприпасы либо не взрываются, либо не долетают до целей. В этой связи командование приняло решение отозвать всю партию бракованных мин с фронта для дальнейшей замены.

Однако, по словам военной корреспондентки телеканала 1+1 Юлии Кириенко, новые мины на замену до сих пор не поступили, что вызывает негодование среди солдат.

"Что же вы делаете? Вы обещали не оставлять фронт без мин. На офреке, я дважды переспросила, точно не оставите? Что я теперь вижу? Что теперь ребятами делать? Подставили фронт. Забрали (не у всех). Вместо не дали ничего .21 век. Центр Европы. камнями?", — написала Кириенко

Напомним, что межведомственная комиссия пришла к выводу, что главными причинами внештатного износа 120-миллиметровых мин стали снижение температуры и повышенная влажность.