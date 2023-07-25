Военнослужащий РФ рассказал коллеге о побеге с фронта за деньги и рекомендовал тоже ехать домой

А разговор оккупант начал с новости об умершем Саньке, который не проснулся после контузии.
Военнослужащий России рассказал коллеге о намерении скрыться с фронта за деньги и рекомендовал также ехать домой.
Об этом стало известно из очередного перехвата ГУР.
"Мы оттуда съелись, потому что поняли, что там мясо просто и все", — сказал оккупант.
Отметим, что свой разговор оккупант начал с новости об умершем сослуживце, который не проснулся после контузии. Собеседник русского солдата пообещал "встретить Саньку".
Напомним, в России в десять раз повысили штраф за неприбытие в военкомат. Такой закон 25 июля приняла российская Госдума, а именно, одобрила во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей.
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