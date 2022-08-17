"Военной помощи оккупантам уже не будет": в ВСУ объяснили, почему российское командование сбежало из Херсона

Военное командование российских захватчиков сбегает из временно оккупированного Херсона. Это означает, что наступление врага менее важно, чем сохранение собственных жизней.

Логистические маршруты, перерезавшие ВСУ, не выдержат перевозку тяжелой техники и подтягивания резервов, поэтому в Херсонской области для россиян военной помощи уже не будет.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего, это (бегство командования РФ – ред.) означает, что кому-то надо сохранить свою жизнь и кому-то очень страшно за свои перспективы. И осознание того, что наш огневой контроль над транспортными и логистическими артериями мощный и неотвратимый", — объяснила Гуменюк.

При этом она отметила, что оккупанты, пытаясь использовать мосты для перевозки легкой автотехникой своих "бесценных" жизней, они все же рискуют.

"Потому что понимают, что нанесенные нами повреждения достаточно красноречивы. То есть, не выдержат эти логистические маршруты перевозки тяжелой техники и подтягивания резервов, помощи военной такой уже не будет", — подчеркнула Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" убеждена, что сохранение своих жизней для оккупантов важнее, чем наступление в Херсонской области.

"В условиях современного ведения боя и управления (все же существует дистанционное управление войсками) они смогут сейчас использовать и будут пытаться, но то, что их не столь интересует результативность этой операции, а сохранение своих жизней, это очевидно", — пояснила Гуменюк.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму после серии взрывов также наблюдаются очень нервные настроения. Эвакуация происходит в истерическом темпе – скуплены все билеты. Оккупированы все железнодорожные направления, автомобильные. И даже оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост.

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