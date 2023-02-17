"Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для ВСУ" — госсекретарь США

Госсекретарь США Нуланд заявила, что Украине нужна ПВО и гораздо более крепкая оборона границ.

В США заявили, что Крым — это территория Украины, которая на сегодняшний день превращена в огромную военную базу России. Киев может атаковать вражеские военные объекты на полуострове.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, пишет " Укринформ ".

"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут в Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым – это Украина", — отметила госсекретарь США.

По словам Нуланд, Россия на полуострове не только создала военную базу, но и прибегла к другим преступлениям. В частности, преследование крымских татар и массовых нарушений прав человека.

Она добавила, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для ВСУ и отметила, что Украина не сможет создать безопасность без демилитаризации Крыма.

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Известно также, что в США рассматривают возможность поставки оружия в Украину, и между тем, речь идет и о дальнейшем сдерживании РФ уже после завершения войны. Для этого, по мнению Нуланда, Украине нужна ПВО и гораздо более крепкая оборона границ.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли считает, что ни украинская, ни российская армии не достигнут своих военных целей, а потому сядут за стол переговоров.

Отметим, что в Сенат США повторно была внесена резолюция о признании геноцидом украинского народа действий России в Украине. Документ готов к вынесению на голосование в Сенате.

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