Военные эксперты отмечают, что Россия собирает резервы как среди профессионалов, так и отставников

Военные эксперты отмечают, что Россия собирает резервы как среди профессионалов, так и отставников

Среди тех, кого приобщаются как «пушечное мясо», так и морские пехотинцы.

РФ пытается собрать резервы, в 8 регионах объявили скрытую мобилизацию, и самолетами доставляют их в Беларусь и границы с Украиной. Поэтому происходит перегруппировка войск, чтобы ввести в Украину, и ни о каких договоренностях со стороны России о прекращении огня, речь не может идти.

Говорит в эфире ТСН военный эксперт Олег Жданов.

Среди них есть как профессионалы, как например – полторы тысячи морских пехотинцев из Тихоокианского флота. Так и «пушечное мясо», которое дают военкоматы, отмечает эксперт. Он добавляет, что Россия пытается проводить качественный отбор, но с ними нужно проводить учения, а Россия этого делать не будет.

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Вместе с тем Жданов говорит, что дальнейшая эскалация, вплоть до ядерной войны, маловероятна. Ведь предполагает, что Путин понимает, что наносить такой удар по территории, которую хочешь захватить – бессмысленно. И, где потом выпадет радиоактивный дождь, спрогнозировать невозможно.

Информация о том, что НАТО может направить миротворцев из одной из стран в Украину, его очень удивила. Ведь именно к этому стремится Путин, что поднять уровень войны до мировой, чтобы разговаривать с Баденым, а не Зеленским.

В то же время, эксперт отметил, что сейчас отказываться от идеи вступления в НАТО не стоит. «Надо решать после войны, чтобы не было под давлением России», – отметил он.

Но и не исключает, что альтернативой Альянсу может стать объединение между Польшей, Литвой и Украиной.

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