Военные Германии назвали недостатки действий украинских Вооруженных сил во время контрнаступления — Bild

В Бундесвере отметили, что ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.

Вооруженные силы Германии привели к ошибкам, которые, на их взгляд, допускаются ВСУ во время контрнаступления. В частности, по мнению немецких военных, украинские бойцы неверно используют одержимые на Западе методы ведения войны.

Об этом пишет Bild со ссылкой на секретные документы Бундесвера.

Так, военные Бундесвера приводят главные недостатки Вооруженных сил Украины, а именно разделение боевых подразделений, из-за чего "не просматривается совместное ведение боя".

"Это не только увеличивает опасность дружеского огня, то есть ответного огня со стороны собственных войск, но и в направлении главного удара отсутствуют маневренные подразделения для развертывания наступления или установления огневого превосходства", — заявляют в Бундесвере.

Из-за того, что Украина разбивает готовившиеся на Западе бригады на группы по 10-30 солдат, которые становятся изолированными от остальных бойцов и техники, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.

Более того, критически в Бундесвере высказались по поводу обучения опытных украинских военнослужащих, которые, по их словам, хуже усваивают принципы западной подготовки или вообще не участвуют в ней.

В Бундесвере также отметили, что командный состав ВСУ демонстрирует "иногда значительные недостатки на соответствующем уровне в руководстве и применении командных процессов, что приводит к отчасти неправильным и опасным решениям".

"Эти факторы – разделение бригад и отсутствие должной подготовки у командного состава – могут объяснять медленное продвижение украинских сил во время контрнаступления", – говорится в Bild.

Тем временем в ВСУ показали, как дроном-камикадзе метко попали по вражескому танку. Операторы БпЛА Сводной тактической группы "Адам" уничтожили дроном-камикадзе движущийся танк врага.

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