Военные горно-штурмовой бригады сбили российский штурмовик Су-25

Пилот кафиров погиб.

Ночью 10 марта бойцы Коломыйской 10 горно-штурмовой бригады сбили российский самолет.

Об этом сообщили в Facebook военное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что речь идет о сбитом штурмовике Су-25.

Этот российский самолет был на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа, базирующегося в селе Черниговка, Приморского края.

"Не жалим врагов ни на земле нашей, ни в нашем небе", — говорится в сообщении горно-штурмовой бригады.

Где именно сбит самолет, военные не сообщают.

Отмечается, что вблизи самолета военные обнаружили обугленный труп пилота.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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