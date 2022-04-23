Военные группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага: ситуация на Донбассе 23 апреля

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили самолет Су-25, крылатую ракету и три вражеских дрона Орлан-10.
За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В частности, украинские защитники за 23 апреля уничтожили:
- 4 танка,
- 5 артиллерийских систем,
- 15 единиц бронированной техники,
- 1 боевую бронированную машину,
- 4 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- 1 самолет (Су-25),
- 1 крылатую ракету,
- 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, российские оккупанты 23 апреля обстреляли из артиллерии территорию Сумской области. Захватчики попали в психоневрологический интернат в селе Атинское и на территорию частных домов.
Читайте также: