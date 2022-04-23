Военные группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага: ситуация на Донбассе 23 апреля

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили самолет Су-25, крылатую ракету и три вражеских дрона Орлан-10.

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, украинские защитники за 23 апреля уничтожили:

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4 танка,

5 артиллерийских систем,

15 единиц бронированной техники,

1 боевую бронированную машину,

4 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

1 самолет (Су-25),

1 крылатую ракету,

3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, российские оккупанты 23 апреля обстреляли из артиллерии территорию Сумской области. Захватчики попали в психоневрологический интернат в селе Атинское и на территорию частных домов.