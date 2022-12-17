Военные Херсона обратились с важным заявлением к горожанам: что произошло

Жителей Херсона просят добровольно сдать оружие, которое они получили с 24 февраля по 1 марта во время формирования бригады территориальной обороны для защиты от оккупантов. Для этого нужно явиться в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

"С целью недопущения нарушения Законов Украины гражданам, у которых оружие до сих пор находится на руках, необходимо явиться в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат) и сообщить о местонахождении оружия, боеприпасов и тому подобное", — говорится в сообщении.

Херсонцам напомнили, что добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и обеспечивает защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий.

"Также просим не транспортировать вооружение самостоятельно в пешем порядке с целью недопущения конфликтных ситуаций с представителями правоохранительных органов, ВСУ и других формирований", – призвали в горсовете.

Ситуация в Херсоне сейчас

Напомним, что Херсон находился под оккупацией РФ 8 месяцев. Освободить город защитникам Украины удалось 11 ноября 2022 года. Впрочем, после деоккупации части Херсонской области и областного центра российские оккупанты терроризируют местных жителей.

Так, утром 17 декабря оккупанты обстреляли Херсон — есть пострадавший и погибший.

В полиции добавили, что оккупанты обстреляли Бериславский и Херсонский районы, Херсон и его пригород. В областном центре под вражеский удар попали гражданские здания в нескольких районах города. В результате атаки повреждены электросети, пылала территория производственного комплекса. В многоэтажках из-за обстрела разбиты окна, повреждены балконы, в квартирах возникли пожары.

На днях россияне также атаковали Херсон, обстреляв пункт помощи Красного Креста. В результате атаки РФ погибла женщина – парамедик, волонтер.

В тот же день войска РФ попали в жилые дома и маршрутку. Кроме парамедика, был еще погибший человек.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов весь город остался без света.

Читайте также: