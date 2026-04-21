Военные из экипажа «Серый» из 42 ОМБр искусно сбивают реактивные «шахеды» дронами-перехватчиками LITAVR

Об этом сообщает "Украина 24/7".

Отмечается, что хотя этот дрон используется Силами обороны только с осени 2025 года, но уже успел поставить несколько рекордов.

В частности, недавно 190-й учебный центр Сил Беспилотных Систем реализовал первое в мире дистанционное сбитие «шахеда». Военные успешно использовали новую тактику – перехватчики расставляет персонал, а пилоты управляют ими дистанционно избезопасного места.

Кроме того, бойцы батареи перехватчиков «Стаф» из 158 ОМБр уничтожили уникальный иранский беспилотник Mohajer-6 стоимостью $5 миллионов. Для сравнения – LITAVR стоит около $2000. Mohajer-6 – это многоразовый дрон, который может нести до 100 кг, включая 4 авиабомбы или ракеты класса «воздух-земля».

Как сообщалось ранее, БПЛА LITAVR от компании F-Drones поставляется в армию с осени 2025 года. Дальность полета – до 60 км, высота – 9,5 км. Максимальная скорость – 300 км/ч, продолжительность полета – до 15 мин. Масса боевой части — 500 г. Подрыв – оператором, кинетический удар или самоподрыв при контакте. Использует инерционную систему наводки без использования GPS, а также автоматическую доводку на цель.